Могут даже дать бесплатно. Где взять дрова и сколько они сейчас стоят в Украине

Где купить дрова, где взять дрова бесплатно, сколько стоит топливо — эти вопросы волнуют многих украинцев в преддверии зимы

Желание заготовить дрова накануне наступления зимних месяцев вызывает несколько вопросов: где их купить, можно ли получить дрова бесплатно или сколько стоят дрова.

Сразу напомним читателям, что заготовка дров в лесных массивах в Украине запрещена и преследуется по закону, поскольку эти ресурсы являются государственной собственностью. Другое дело, если речь идет о частных земельных участках. Владелец участка имеет полное право обрезать или вырубать деревья и поросль, которые произрастают на его земле. Даже более того, это является его обязанностью, поскольку он должен следить за порядком на вверенной ему территории.

Что же делать тем, у кого нет участка, но есть желание купить дрова или получить их бесплатно? Есть варианты.

Дрова от лесхоза или лесничества

Нужно подать заявление в ближайшее лесное хозяйство (лесничество) с просьбой выдать разрешение на заготовку либо получение дров. Потом вам или разрешат заготовить определенное количество дров самостоятельно, либо даже получить уже готовое топливо с доставкой на дом. Льготные категории населения имеют право на первоочередное получение дров, в частности речь идет о лицах с инвалидностью, многодетных семьях и одиноких пенсионерах. Подробности нужно уточнять по месту получения дров.

Где можно купить дрова

Официально купить дрова от ГП "Ліси України" можно через интернет-магазин "ДроваЄ". Там можно ввести адрес, и вам предложат несколько ближайших поставщиков на выбор.

Как можно купить дрова через систему ДроваЄ

Также прямую продажу дров осуществляют и ряд магазинов, как например, "Эпицентр". Также целесообразно изучить интернет-площадки, где есть большое количество нужных объявлений. В этом случае главное заранее уточнить происхождение дров и при покупке обязательно получить чек, чтобы в случае подозрений вы всегда доказали, что не занимались вырубкой леса самостоятельно.

Сколько стоят дрова осень 2025 в Украине

С учетом риска блэкаута цены на дрова накануне зимы в Украине резко стали расти. Качественные дрова из твердых пород дерева обойдутся в 2-2.3 тысячи гривен за кубометр, тогда как хвойные и мягкие породы стоят 1.3 тысячи гривен и более.

