"Мир в ближайшие дни" бьет по обороне: Федоренко о принудительной мобилизации, выплатах военным и реальном состоянии фронта

Федоренко назвал причины, почему мобилизация будет продолжаться, и какие решения необходимы, чтобы Украина выстояла

Ситуация на фронте очень сложная — враг продвигается все активнее, а партнеры готовятся чуть ли не в ближайшие дни к миру. Юрий "Ахиллес" Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевского городского совета и советник парламентского комитета по вопросам нацбезопасности подчеркивает: надежды на "чудо" или "договоренности" — ошибочные и опасные.

В интервью "Телеграфу" Федоренко рассказал, почему демобилизация пока не вариант для Украины, насколько низкая комплектация войска увеличивает нагрузку на одного бойца, а также риски публичных заявлений о возможном завершении войны, если они не подкреплены реальным прогрессом на фронте.

Почему заявления о демобилизации – популизм

"Демобилизация на данный момент невозможна", — акцентирует Федоренко. По его мнению, подобные разговоры — популизм, не имеющий ничего общего с реальностью фронта.

"Каждый популист, который выходит и говорит, что нужны четкие сроки службы и давайте проведем демобилизацию в войсках, это популист и лжец. Ему первый вопрос, который нужно задать, готов ли он прийти и поменять меня, в частности, который воюет четыре года, или кого-либо из моих ребят и девушек, которые выполняют боевые задачи на линии боевых действий.

Юрий "Ахиллес" Федоренко

Если он готов прийти поменяться, тогда можно говорить, что если есть конкретные люди, готовые прийти поменяться, то можно говорить о частичной демобилизации. На данный момент, в связи с тем, что противник существенно переживает за количество сил и средств, демобилизационные процессы невозможны", —объясняет военный текущую ситуацию.

По словам военного, иногда нехватка людей настолько критична, что каждый боец выполняет работу за троих. Однако если бригада укомплектована, ситуация другая.

"Если бригада имеет низкий уровень комплектации, один военнослужащий выполняет функционал, который рассчитан на трех-четырех-пятерых военнослужащих. Люди фактически горят. Если бригада укомплектована на 70%, люди могут воевать длительный период времени. Если есть отказы, если есть базовые отпуска, все, что с этим связано. Ну то есть люди вовлекаются и готовы выполнять эти задачи", — говорит Федоренко.

Но есть другая сторона медали — военные, уже несколько лет на фронте, имеющие неоценимый опыт.

В демобилизационных процессах еще очень тяжелая история. Это экспертиза, которую получают военнослужащие при выполнении боевых задач. Уровень моей экспертизы нельзя купить за деньги. Ты либо занимаешься и физически развит, либо ты не занимаешься и не физически развит, неважно, сколько у тебя денег. Точно так же. Тот навык и опыт, который есть в силах обороны и экспертиза, воюющих уже четыре года на разных должностях. Они незаменимы. Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"

Принудительная мобилизация как вынужденная реальность

К сожалению, мы пропустили тот момент, когда могли еще держаться без принудительной мобилизации. Потому что сейчас принудительная мобилизация играет две ключевые роли.

Первый — те, кто подлежит воинской обязанности, но не мобилизовался, понимая, что могут быть принудительно мобилизованы, вынуждены пользоваться рекрутинговыми программами и присоединяться к войску добровольно в качестве добровольца. И многие для себя выбирают такой путь. Другие, которые принудительно мобилизуются, они уже не имеют возможности крутить рулетку судьбы и выбирать подразделение, которое им нравится.

Рулетка судьбы выбирает за них подразделение, где они будут проходить службу в соответствии с военной целесообразностью и комплектованием войск. Поэтому отказаться от принудительной мобилизации на текущий момент времени, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, и еще раз подчеркиваю, к сожалению, мы не можем. Она будет продолжаться.

Иначе мы достигнем того, что ребята, выполняющие задачи на передней линии боевых столкновений, не будут иметь замены, смены и будут иметь нагрузку один на троих. И вместо того, чтобы выполнять свой функционал, он должен выполнять функционал еще ряда военнослужащих, которые не были мобилизованы.

Деньги, мотивация и проблема с нынешними выплатами

Для привлечения и удержания военных в Силах обороны необходимо повышать зарплаты и обеспечивать карьерный рост от рядового до командира взвода и дальше, а также достойную оплату, считает Федоренко. Командир полка акцентирует – текущие выплаты военным в 20 тысяч грн, а инструкторам в 50 тысяч – слишком малы.

По его мнению, дополнительные выплаты за мобилизационные процессы стимулируют комплектование бригад — потенциально это могли быть 500 тысяч грн "подъемных", а не только выплаты по контракту 18-24. Средства изобретать военный предлагает привлекая международных партнеров.

Как работать с уклонистами и СЗЧ: жесткие, но эффективные решения

Для уклоняющихся от службы в армии или военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ) "Ахиллес" предлагает исключать из "всех сервисов государства":

"Ограничения должны быть, то есть человек отключается от всех сервисов государства. Точно так же, как и в случае самовольного оставления воинской части. И только когда она актуализирует свои данные и мобилизуется или возвращается из СЗЧ в то подразделение, которое ее устраивает, тогда она снова возвращается к полноценной нормальной социальной жизни и к пользованию сервисами и услугами, которые может предоставить государство".

Военный отмечает: нет экспертности в вопросе конституционности такого решения, однако это дало бы нужный результат, даже если бы решение потом отменили:

"За этот период времени мы бы восстановили численность войск и вернули бы значительное количество людей, которые самовольно покинули воинскую часть, на должности, эффективные в самой армии. У нас 30% людей, комплектующих полк, из тех, кто самовольно покинул предыдущие части. Они воюют очень эффективно. Поэтому, к сожалению, государство должно принимать не те решения, которые хотят слышать, а те решения, которые помогут нам выжить", — говорит командир.

Иначе те, кто сейчас противится рекрутингу или мобилизации, могут стать солдатами уже армии оккупантов — как это происходит на уже временно оккупированных территориях.

Почему разговоры о "конце войны в 2026 году" опасны

Относительно разговоров о возможном окончании войны в 2026 году, о чем, в частности, говорил член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, Федоренко напоминает, что Украина не потеряла возможности обороны, а Россия — наступления, поэтому и о мире говорить рано. Однако такие разговоры приводят к тому, что количество донатов уменьшается, а производители едва ли не готовятся переводить производства на рельсы мирной жизни. Однако главное – это нарушает баланс сил, ведь в России слухи о завершении войны вызывают полярную реакцию: у нас происходит провал, у них происходит бум.

"Военнослужащие, которые планировали пойти по пути рекрутинга на мобилизацию, они думают: зачем я буду мобилизоваться, сейчас еще пару месяцев посижу дома и на том все закончится. Солдат, который находится в блиндаже, в окопе, в траншее, который должен идти на штурм. Каково его настроение, если он понимает, что война может завтра закончиться? Конечно, негативное, — объясняет Федоренко, — А русский мужик бежит в военкоматы и подписывает контракт. В надежде получить 7, 10, 12, 15 000 долларов за мобилизацию для того, чтобы закрыть кредиты. Почему они бегут подписывать? Потому что если закончатся боевые действия, он не поедет в Украину, не будет против нас воевать. А деньги останутся у него".

"Мы должны готовиться к историческому долгому противостоянию, конфликту с разной интенсивностью линии боевого столкновения", — отмечает командир полка. Надеяться на удивление не стоит.