Четких сроков службы в ВСУ не будет? В Раде рассказали, кто "заблокировал этот вопрос"

Украинцев не столько пугает "бусификация", мобилизация ТЦК, сколько неопределенность

Работа в направлении внедрения четких сроков службы для украинских военнослужащих остановлена. Было потеряно то время, которое могло бы этот вопрос урегулировать.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" заявила нардепка от фракции "Европейская солидарность", член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз. Полную версию беседы с политиком о мобилизации можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

По её утверждениям, при условии введения сроков службы с конца 2024 года, это не ухудшило бы нашу обороноспособность.

Более того, мы могли бы до февраля 2025 года подготовить необходимое количество резерва, которое бы стало на замещение. К сожалению, власти принципиально заблокировали этот вопрос. А это совершенно ложный подход. Украинцев не столько пугает "бусификация", мобилизация ТЦК, сколько неопределенность. И эта неопределенность состоит в отсутствии четких сроков службы. утверждает нардеп

