"Заменили бы много парней": депутат Здебский раскрыл, когда начнется мобилизация женщин

Решение о расширении мобилизации женщин будет принято оперативно при необходимости.

Призыв женщин в Вооруженные силы обсуждается постоянно. Однако в настоящее время он не является срочным вопросом в парламентском комитете по обороне. Об этом заявил в интервью "Телеграфу" член комитета Юрий Здебский.

По его словам, механизм привлечения женщин существует: "Кто хочет воевать, пойдет", и вопрос находится "в поле зрения" депутатов, но пока не стоит на повестке дня. "Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура [мобилизации женщин] есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить парней. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решение."

Депутат добавил, что при необходимости парламент и правительство готовы оперативно реагировать на изменения в ситуации и принимать соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.

