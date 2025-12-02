Сколько мобилизованных возрастом 50+ признают пригодными: в ТЦК ответили

Проблемы со здоровьем не всегда помеха для мобилизации

Мужчины старше 50 лет проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) так же, как и младшие призывники. Медики отсеивают их не чаще других. В этом возрасте есть болезни, но они обычно не критичны для службы.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Детальнее читайте в материале: "Где служат мобилизованные в возрасте 50+ и почему нужно самим приходить в ТЦК — интервью спикера".

По словам спикера, все мобилизованные в возрасте 50 лет проходят военно-врачебную комиссию без исключений. Спикер Полтавского ТЦК пояснил, что медики не отсеивают их чаще младших призывников.

В этом возрасте у многих людей есть определенные проблемы со здоровьем. Однако эти проблемы обычно не столь критические, чтобы сделать невозможным выполнение военных обязанностей.

Преимущественно ВВК дают вывод: "Пригодный к подразделениям обеспечения, сообщил Роман Истомин.

Среди мужчин старше 50 лет немало тех, кто идет на службу по контракту. По крайней мере, если говорить о рекрутинге ТЦК и СП, таких бойцов достаточно много. В настоящее время рекрутингом занимаются специальные подразделения бригад, центры рекрутинга и территориальные центры.

Количество мобилизованных пятидесятилетних остается стабильным. Если сравнить 2024 и 2025 годы, то цифры примерно одинаковы. Спикер отметил, что сравнивать мобилизацию сегодня с началом полномасштабной войны не имеет смысла — это два разных процесса.

