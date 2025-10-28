Укр

"Повесток будут выписывать больше": нардеп рассказал, когда это произойдет и как повлияет на мобилизацию

Денис Подставной
Читати українською
Новость обновлена 28 октября 2025, 10:37
Мобилизация как шла, так и будет

Повесток в Украине станут выписывать больше, если "Резерв+" объединят с налоговыми базами и реестрами избирателей. Однако проблемы с мобилизацией даже в таком случае останутся.

Что нужно знать:

  • Проблема для ТЦК — найти этих людей
  • Нужно увеличивать численность ТЦК

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли объединение "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей и может ли это улучшит ситуацию с мобилизацией, Горбенко заявил, что в таком случае повесток будут выписывать больше.

Ведь информация появится в полном объеме, особенно после регистрации ИНН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база.

объяснил политик

При этом, отмечает нардеп, проблема в другом – найти этих людей.

Кто-то уехал за границу, кто-то забронирован, или почему получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально.

Но мобилизация как шла, так и будет. Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК, а это следует делать благодаря демобилизованным.

сказал Горбенко

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет право вручать повестки.

