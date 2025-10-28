"Повесток будут выписывать больше": нардеп рассказал, когда это произойдет и как повлияет на мобилизацию

Мобилизация как шла, так и будет

Повесток в Украине станут выписывать больше, если "Резерв+" объединят с налоговыми базами и реестрами избирателей. Однако проблемы с мобилизацией даже в таком случае останутся.

Что нужно знать:

Повесток в Украине может стать больше

Проблема для ТЦК — найти этих людей

Нужно увеличивать численность ТЦК

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли объединение "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей и может ли это улучшит ситуацию с мобилизацией, Горбенко заявил, что в таком случае повесток будут выписывать больше.

Ведь информация появится в полном объеме, особенно после регистрации ИНН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база. объяснил политик

При этом, отмечает нардеп, проблема в другом – найти этих людей.

Кто-то уехал за границу, кто-то забронирован, или почему получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально. Но мобилизация как шла, так и будет. Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК, а это следует делать благодаря демобилизованным. сказал Горбенко

