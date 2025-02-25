Укр

Выглядела совсем иначе: историк рассказал, как изменилась украинская гривна на протяжении тысячелетие

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривны времен Руси
Гривны времен Руси. Фото Коллаж "Телеграф"

От серебряных слитков Киевской Руси до современных банкнот – украинская гривна прошла тысячелетний путь эволюции

Украинская гривна, которую мы знаем сегодня, имеет многовековую историю, начинающуюся от Киевской Руси. В те времена гривна была не только денежной единицей, но и степенью веса серебра.

В средневековье существовало несколько типов гривен, каждый из которых имел свою уникальную форму и вес. Как они выглядели, рассказал историк Александр Алферов.

Киевская гривна (10-13 век)

Первой известной гривной была киевская гривна, которая весила около 150-200 граммов и выглядела как шестиугольный ромб. Эти серебряные слитки использовались в качестве единицы измерения серебра и средства накопления богатства. Киевские гривны датируются второй половиной XII — первой половиной XIII века и имели шершавую поверхность с дефектами литья.

Черниговская гривна (11-13 век)

Черниговская гривна имела форму вытянутого ромбика и весом около 200 граммов. Ее название связано не с местом обитания, а с местом первой находки. Черниговские гривны являлись важными средствами обращения в торговых операциях того времени.

Новгородская гривна

Новгородская гривна имела форму палочка и вес около 200 граммов. Этот тип гривен использовался дольше других, существовал он до конца XV века.

Галицкая и Волынская гривны

Галицкая гривна XIII века имела форму загнутой палочки, а волынская гривна XIII-XIV века – изогнутой палочки. Оба типа имели вес около 200 грамм серебра. Эти региональные варианты свидетельствуют о разнообразии денежных систем в средневековой Украине.

Современная гривна

Современная украинская гривна была введена в обращение в сентябре 1996 г. после денежной реформы. Она заменила временную валюту — украинский карбованец, который использовался в переходный период после обретения независимости Украины. Современная гривна стала символом независимости Украины и используется в качестве официальной валюты страны.

Украинская гривна имеет тысячелетнюю историю, от давних серебряных слитков до современных банкнот и монет. Каждый тип гривны отражает уникальные исторические и культурные особенности Украины, делая ее валюту настоящим национальным достоянием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первых современных гривнах, которых мы так и не увидели, и купюры-рекордсменки. Какова была история становления украинской валюты.

Теги:
#Украина #История #Деньги #Гривны