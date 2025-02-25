Выглядела совсем иначе: историк рассказал, как изменилась украинская гривна на протяжении тысячелетие

От серебряных слитков Киевской Руси до современных банкнот – украинская гривна прошла тысячелетний путь эволюции

Украинская гривна, которую мы знаем сегодня, имеет многовековую историю, начинающуюся от Киевской Руси. В те времена гривна была не только денежной единицей, но и степенью веса серебра.

В средневековье существовало несколько типов гривен, каждый из которых имел свою уникальную форму и вес. Как они выглядели, рассказал историк Александр Алферов.

Киевская гривна (10-13 век)

Первой известной гривной была киевская гривна, которая весила около 150-200 граммов и выглядела как шестиугольный ромб. Эти серебряные слитки использовались в качестве единицы измерения серебра и средства накопления богатства. Киевские гривны датируются второй половиной XII — первой половиной XIII века и имели шершавую поверхность с дефектами литья.

Черниговская гривна (11-13 век)

Черниговская гривна имела форму вытянутого ромбика и весом около 200 граммов. Ее название связано не с местом обитания, а с местом первой находки. Черниговские гривны являлись важными средствами обращения в торговых операциях того времени.

Новгородская гривна

Новгородская гривна имела форму палочка и вес около 200 граммов. Этот тип гривен использовался дольше других, существовал он до конца XV века.

Галицкая и Волынская гривны

Галицкая гривна XIII века имела форму загнутой палочки, а волынская гривна XIII-XIV века – изогнутой палочки. Оба типа имели вес около 200 грамм серебра. Эти региональные варианты свидетельствуют о разнообразии денежных систем в средневековой Украине.

Современная гривна

Современная украинская гривна была введена в обращение в сентябре 1996 г. после денежной реформы. Она заменила временную валюту — украинский карбованец, который использовался в переходный период после обретения независимости Украины. Современная гривна стала символом независимости Украины и используется в качестве официальной валюты страны.

Украинская гривна имеет тысячелетнюю историю, от давних серебряных слитков до современных банкнот и монет. Каждый тип гривны отражает уникальные исторические и культурные особенности Украины, делая ее валюту настоящим национальным достоянием.

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