Замена копеек на шаги: во сколько Украине обойдется этот переход

Дизайн шагов уже давно разработан

Переход на новую разменную монету — шаги — не повлечёт за собой дополнительных трат ни со стороны государства, ни со стороны граждан. Сейчас выгодно пустить в оборот только одну монету — 50 копеек должны быть заменены на 50 шагов.

Что нужно знать:

Себестоимость чеканки 50 копеек и 50 шагов одинакова

50 копеек постепенно могут заменить на 50 шагов, другие мелкие монеты вводить не планируют

Старые и новые монеты будут ходить параллельно

Об этом сказал доктор экономических наук Александр Савченко в эфире "Київ24", комментируя инициативу Национального банка Украины по переименованию оборотной монеты. По его словам, Себестоимость чеканки остаётся одинаковой.

Для украинцев и государства это не будет ничего стоить, потому что себестоимость чеканки 50 копеек или 50 шагов имеет одинаковые затраты. Просто некоторое время в обращении будут находиться как старые копейки, так и новые шаги. То есть ответ таков, для государства это ничего не стоит сказал он.

Савченко также подчеркнул, что дизайн новой монеты не потребует дополнительных разработок, поскольку он был создан ещё около 35 лет назад.

Добавим, что Верховная Рада одобрила законопроект о возвращении шага 18 декабря в первом чтении, окончательное голосование — 27 декабря.

В 2024 году в Нацбанке была предложена инициатива вернуться к шагам. В НБУ объясняли это стремлением восстановить историческую справедливость, избавиться от российского влияния в денежной системе и вернуть элементы национальной традиции.

Что известно о шагах

Украинские деньги-шаги относятся к малоизвестной странице становления украинской государственности и финансовой системы начала XX века. 19 декабря 1917 года Центральным Советом УНР был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов, согласно которому один рубль делился на 200 шагов.

Сначала эти марки планировались исключительно как почтовые миниатюры, однако из-за резкого уменьшения обращения мелких монет их стали использовать как денежные знаки. Этот процесс был официально утвержден 18 апреля 1918 года, после принятия закона, позволявшего использовать марки в качестве платежных средств.

Эскизы для марок создали известные украинские художники Георгий Нарбут и Антон Середа. Марки-шаги изготовлялись в Киеве на типографии Василия Кульженко. Они имели разные номиналы: 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. На оборотной стороне марок была надпись "Ходит наравне со звонкой монетой", что подчеркивало их статус как денежных знаков.

В 1990-х годах, после провозглашения независимости Украины, о шаге вспомнили снова, и сделали как монету вместо российской "копейки". В 1992 году была отчеканена пробная партия шагов, но по политическим причинам они не попали в обращение.

50 шагов. Фото: Violity

Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, если Верховная Рада поддержит введение шага — он получит "фантастический" дизайн. Пока его разработка не началась, поэтому даже какого цвета могут быть монеты неизвестно, однако точно знаем номинал — 50 шагов.

Это связано с тем, какие монеты чеканит Нацбанк. Изымать действующие монеты в случае официального решения о переходе на шаги никто не будет, а процесс внедрения не потянет дополнительных расходов из государственного бюджета. Монеты 50 копеек должны чеканиться еще некоторое время – их просто заменят на шаги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что почему Украина забыла о своей мелкой валюте, которая была в обращении еще во времена УНР.