История украинских денег-шагов, появившихся во времена УНР, раскрывает малоизвестную страницу становления украинской государственности и финансовой системы начала XX века.

Украинцы, к сожалению, забыли о важности шагов в нашей культуре. Советская власть заставила нас забыть многое, в том числе и о шагах, которые имеют глубокие корни в истории Украины.

Украинский историк, нумизмат и музеевед Андрей Бойко-Гагарин решил напомнить, что шаг вводился еще при Михаиле Грушевском, выдающемся украинском историке и политическом деятеле, который также играл важную роль в формировании украинской национальной идентичности. Это уникальная история времен, когда Украина формировала собственную денежную систему.

Разменные марки как часть истории

Первые украинские марки-шаги появились в Украине во временна Центральной Рады в 1917 году. 19 декабря 1917 г. был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов, согласно которому один рубль разделялся на 200 шагов. Сначала эти марки планировались исключительно как почтовые миниатюры, однако из-за резкого уменьшения обращения мелких монет их стали использовать как денежные знаки. Этот процесс был официально утвержден 18 апреля 1918 года, когда был принят закон, разрешающий использовать марки в качестве платежных средств.

Дизайн и изготовление

Марки-шаги производились в Киеве на типографии Василия Кульженко. Они имели разные номиналы: 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Эскизы для марок создали известные украинские художники Георгий Нарбут и Антон Середа. На оборотной стороне марок была надпись "Ходит наравне со звонкой монетой", что подчеркивало их статус как денежных знаков.

Фальсификация денег: криминальный аспект

Фальсификация разменных знаков стала серьезным уголовным преступлением в 1919-1920 годах. Воспоминания о Каменец-Подольском как центре фальсификации подтверждают важность этих знаков в обществе. Поддельные шаги доказывают ценность и популярность платежного знака у населения. Это также подчеркивает необходимость борьбы государства против подобных преступлений.

Хотя УНР просуществовала всего несколько лет, ее влияние на формирование украинской национальной идентичности и финансовой системы ощущается и сегодня. Возрождение термина "шаг" в современном контексте может стать символом возвращения к историческим корням и восстановления национальной памяти.

Сегодня важно возродить память о шагах и их месте в украинской культуре, а также почтить фигуру Михаила Грушевского как одного из основателей украинского национального сознания. Память об этих элементах нашей истории поможет укрепить национальную идентичность и будет способствовать развитию культурного наследия Украины.

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