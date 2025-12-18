Укр

Вместо "Копийочки" теперь "Шагийочка"? Украинцы штампуют мемы о шагах, собрали лучшие

Читати українською
Переименование копеек на шаги в Украине спровоцировало волну мемов в соцсетях

В четверг, 18 декабря, народные избранники поддержали в первом чтении законопроект о переименовании украинской разменной монеты "копейка" в "шаг". Украинцы с юмором и иронией отреагировали на подобные инициативы.

Сразу после голосования пользователи соцсетей начали шутить и придумывать интересные мемы на этот счет. "Телеграф" собрал несколько веселых и смешных комментариев из сети.

Что нужно знать:

  • 18 декабря Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о возвращении монетам названия "шаг"
  • На шаги будут заменены монеты номиналом в 50 копеек без дополнительных расходов из государственного бюджета
  • НБУ разрабатывает новый дизайн для монет номиналом в 50 шагов

Как шутят украинцы

Сеть магазинов бытовых товаров предложила пользователям своеобразную пару. Там предлагают переименовать сеть, если сообщение по этому поводу соберет 1000 лайков.

"1000 предпочтений и мы меняем название на Шагийочка!", — говорится в сообщении.

Один из пользователей предложил ребус. Изобразив на рисунке 1 копейку, букву "i" и изображение гимнастического мата, он предложил разгадать его значение. Ответ был предоставлен почти мгновенно.

"Шаг и мат", — говорится в сообщении.

Также пользователи шутили по сети аптек "Копийочка", которые должны будут переименоваться из-за таких нововведений. На рисунке изображена ночная бабочка, которая имеет угрожающий вид.

Некоторые люди отреагировали на подобные новости с иронией. Люди не совсем понимают своевременность этой инициативы в столь сложное время.

"Я уже ровно неделю без света и конца-края не видно. Новости: Копейки переименовали в шаг", — написала одна из комментаторов.

Что известно о шагах

Как сообщал "Телеграф", украинские деньги-шаги относятся к малоизвестной странице становления украинской государственности и финансовой системы начала XX века. 19 декабря 1917 года Центральным Советом УНР был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов, согласно которому один рубль делился на 200 шагов.

Сначала эти марки планировались исключительно как почтовые миниатюры, однако из-за резкого уменьшения обращения мелких монет их стали использовать как денежные знаки. Этот процесс был официально утвержден 18 апреля 1918 года, после принятия закона, позволявшего использовать марки в качестве платежных средств.

Эскизы для марок создали известные украинские художники Георгий Нарбут и Антон Середа. Марки-шаги изготовлялись в Киеве на типографии Василия Кульженко. Они имели разные номиналы: 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. На оборотной стороне марок была надпись "Ходит наравне со звонкой монетой", что подчеркивало их статус как денежных знаков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Национальный банк Украины в 2022-2024 годах изъял из обращения изношенные и поврежденные купюры на сумму 333,5 млрд. грн. Также изъяты монеты на 31 млн грн.

