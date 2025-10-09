Очередей на границе станет больше? Что говорят в ГПСУ о новых правилах ЕС

Новые правила должны повысить безопасность в странах Шенгенской зоны

Евросоюз изменяет правила въезда на территорию Европы для Украины. С 12 октября все граждане должны на контрольно-пропускных пунктах (КПП) проходить биометрию.

Что нужно знать:

Новые требования работают на въезд и выезд из страны

Проверка биометрии обязательна для всех граждан на авто

С 12 октября в паспортах перестанут ставить штампы

Как рассказал в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, процедура биометрии обязательна для всех на въезде или выезде из страны. Это может увеличить время ожидания на границе, но не существенно.

"Польша уже начала тестировать это. Сказать, что это существенно повлияло на пассажиропоток – не совсем верно. Конечно, это предполагает больше времени на оформление каждого человека. Но здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для процедуры", – отметил представитель.

Он добавляет, что на отдельных направлениях не отмечается увеличение времени во время оформления. Новая система проверки документов с биометрией — дополнительная необходимая мера контроля стран ЕС. Для этого создана новая база данных, объединяющая данные разных стран, чтобы усилить безопасность.

"Не обязательно, что именно 12 числа по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что, как видим, Польша уже тестирует, кто может начать такие мероприятия после 12 октября", — сказал он.

Какие изменения пересечения границы с 12 октября:

Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Вместо штампов в паспорте – цифровая регистрация.

Собираются – фото лица; отпечатки 4 пальцев (для лиц старше 12 лет); данные загранпаспорта; дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

По данным ГПСУ, с 12 октября все пассажиры должны выходить из авто на границе для проверки биометрии, отказ от этого будет равен основанию для отказа на въезд. Для пассажиров в поездах эти правила будут работать в зависимости от пропуска.

Зачем дополнительная проверка:

чтобы более эффективно контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС;

чтобы предотвращать использование поддельных документов;

чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.

