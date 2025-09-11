Выступления в России, критика Зеленского и жалобы на "травлю": где сейчас украинец Моисеенко из дуэта "Кролики"

Моисеенко был на похоронах Нины Матвиенко в 2023 году

Владимир Моисеенко – известный украинский юморист, прославившийся как участник дуэта "Кролики" с Владимиром Данильцем. Ранее выступления комиков часто показывали по украинскому телевидению. Впоследствии артисты не осудили войну, начатую Россией, и начали распространять тезисы кремлевской пропаганды.

Что известно о Владимире Моисеенко

Моисеенко родился в 1963 году в селе Глебычево в России. Однако, когда Владимиру было 8 месяцев, семья переехала в Киев, поскольку его отец был военным летчиком. В столице Моисеенко окончил школу, после чего учился в Киевском училище эстрадно-циркового искусства.

В 1984-1987 годах Владимир работал в "Укрконцерте" и "Киевконцерте". В этот период Моисеенко активно гастролировал с Владимиром Данильцем по странам СССР. В 1987 году дуэт познакомился с режиссером-постановщиком "Укрконцерта" Евгением Перебийносом. В этот год возник Маленький юмористический театр, в который вошли Моисеенко и Данилец.

Данилец и Моисеенко, фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

В 1991 году на телеэкранах вышел номер "Кролики прилетели", после которого Моисеенко и Данилец получили большую популярность. Дуэт принимал участие в различных юмористических телепрограммах, в частности, в "Новости Иа-Иа" на "1+1" и "Проснись и пой" на "Интере". В 1996 году юморист получил звание Заслуженного артиста Украины.

В дуэте с Данильцем Моисеенко часто выступал в юмористической программе "Кривое зеркало". Тогда шоу было одним из самых популярных на постсоветском пространстве.

Дуэт "Кроликов", фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

После начала вооруженной агрессии на Донбассе дуэт "Кроликов" продолжил выступать в России. В 2015 году активисты в Трускавце сорвали концерт Моисеенко и Данильца за то, что они не осуждали Россию за войну. В 2016 году появилась петиция о лишении Моисеенко и Данильца звания Народного артиста Украины.

Где сейчас и чем занимается

В 2019 году Моисеенко участвовал в так называемом "Телемости между Россией и Украиной "Нужно поговорить"", организованном пропагандистским каналом "Россия-1". За это он попал в базу "Миротворец". В своих интервью "Кролики" повторяли тезисы российской пропаганды о "братоубийственной войне" и жаловались, что не могут выступать в Украине из-за "травли", устроенной продажными СМИ. Также они говорили, что больше благодарны Москве, чем Украине.

"Кролики" распространяли тезисы российской пропаганды, фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

По мнению юмористов, негативное отношение в Украине появилось к ним после неправильного монтажа в программе "Новогодний парад звезд". Там показали, что они аплодируют российским артистам, исполняющим песню о санкциях, хотя такого ,будто бы не было. Об этом комики рассказывали в 2022 году.

Нас там подмонтировали, когда мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В этой связи нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с коктейлями Молотова и не пускали их. Дуэт "Кролики"

Также дуэт комментировал то, что Владимир Зеленский стал президентом. Юмористы говорили, что им "было больно" от этого.

Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда это случилось, было больно. Не только для нас как для артистов, а для всего народа. Дуэт "Кролики"

Актер Виктор Андриенко рассказывал в 2022 году, что Моисеенко и Данилец живут в Киеве. Юмористов видели на благотворительных концертах.

Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их… Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю. Виктор Андриенко

В 2022 году "Кролики" были в Украине, фото: facebook.com/AlexandrActor

В 2023 году концерты "Кроликов" отменили в США и Канаде благодаря действиям украинской диаспоры. В том же году комики появились на похоронах народной артистки Украины Нины Матвиенко.

"Кролики" были на похоронах Матвиенко, фото "Музвара"

Сейчас неизвестно, где находятся "Кролики", ведь они ничего не распространяют в соцсетях. В 2025 году юмористы давали концерты в Израиле.

Афиша концертов "Кроликов" в Израиле, скриншот из сети

