Выступления в России, критика Зеленского и жалобы на "травлю": где сейчас украинец Моисеенко из дуэта "Кролики"

Виктория Козар
Дуэт "Кролики" — Владимир Моисеенко и Владимир Данилец
Дуэт "Кролики" — Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Фото Фото из сети

Моисеенко был на похоронах Нины Матвиенко в 2023 году

Владимир Моисеенко – известный украинский юморист, прославившийся как участник дуэта "Кролики" с Владимиром Данильцем. Ранее выступления комиков часто показывали по украинскому телевидению. Впоследствии артисты не осудили войну, начатую Россией, и начали распространять тезисы кремлевской пропаганды.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Моисеенко, а также где он сейчас.

Что известно о Владимире Моисеенко

Моисеенко родился в 1963 году в селе Глебычево в России. Однако, когда Владимиру было 8 месяцев, семья переехала в Киев, поскольку его отец был военным летчиком. В столице Моисеенко окончил школу, после чего учился в Киевском училище эстрадно-циркового искусства.

В 1984-1987 годах Владимир работал в "Укрконцерте" и "Киевконцерте". В этот период Моисеенко активно гастролировал с Владимиром Данильцем по странам СССР. В 1987 году дуэт познакомился с режиссером-постановщиком "Укрконцерта" Евгением Перебийносом. В этот год возник Маленький юмористический театр, в который вошли Моисеенко и Данилец.

Данилец и Моисеенко
Данилец и Моисеенко, фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

В 1991 году на телеэкранах вышел номер "Кролики прилетели", после которого Моисеенко и Данилец получили большую популярность. Дуэт принимал участие в различных юмористических телепрограммах, в частности, в "Новости Иа-Иа" на "1+1" и "Проснись и пой" на "Интере". В 1996 году юморист получил звание Заслуженного артиста Украины.

В дуэте с Данильцем Моисеенко часто выступал в юмористической программе "Кривое зеркало". Тогда шоу было одним из самых популярных на постсоветском пространстве.

Дуэт "Кроликов"
Дуэт "Кроликов", фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

После начала вооруженной агрессии на Донбассе дуэт "Кроликов" продолжил выступать в России. В 2015 году активисты в Трускавце сорвали концерт Моисеенко и Данильца за то, что они не осуждали Россию за войну. В 2016 году появилась петиция о лишении Моисеенко и Данильца звания Народного артиста Украины.

Где сейчас и чем занимается

В 2019 году Моисеенко участвовал в так называемом "Телемости между Россией и Украиной "Нужно поговорить"", организованном пропагандистским каналом "Россия-1". За это он попал в базу "Миротворец". В своих интервью "Кролики" повторяли тезисы российской пропаганды о "братоубийственной войне" и жаловались, что не могут выступать в Украине из-за "травли", устроенной продажными СМИ. Также они говорили, что больше благодарны Москве, чем Украине.

"Кролики" позиция по войне
"Кролики" распространяли тезисы российской пропаганды, фото с инстаграм-страницы дуэта "Кроликов"

По мнению юмористов, негативное отношение в Украине появилось к ним после неправильного монтажа в программе "Новогодний парад звезд". Там показали, что они аплодируют российским артистам, исполняющим песню о санкциях, хотя такого ,будто бы не было. Об этом комики рассказывали в 2022 году.

Нас там подмонтировали, когда мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В этой связи нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с коктейлями Молотова и не пускали их.

Дуэт "Кролики"

Также дуэт комментировал то, что Владимир Зеленский стал президентом. Юмористы говорили, что им "было больно" от этого.

Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда это случилось, было больно. Не только для нас как для артистов, а для всего народа.

Дуэт "Кролики"

Актер Виктор Андриенко рассказывал в 2022 году, что Моисеенко и Данилец живут в Киеве. Юмористов видели на благотворительных концертах.

Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их… Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю.

Виктор Андриенко

"Кролики" где сейчас
В 2022 году "Кролики" были в Украине, фото: facebook.com/AlexandrActor

В 2023 году концерты "Кроликов" отменили в США и Канаде благодаря действиям украинской диаспоры. В том же году комики появились на похоронах народной артистки Украины Нины Матвиенко.

"Кролики" 2023
"Кролики" были на похоронах Матвиенко, фото "Музвара"

Сейчас неизвестно, где находятся "Кролики", ведь они ничего не распространяют в соцсетях. В 2025 году юмористы давали концерты в Израиле.

Афиша концертов "Кроликов"
Афиша концертов "Кроликов" в Израиле, скриншот из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая. Она долгое время работала в этой программе.

