Памятнику Булгакову нашли неожиданную замену: почтить хотят не украинца (фото)

Монумент стоял на Андреевском спуске с 2007 года

В Киеве на днях демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову — одной из самых спорных фигур, связанных с украинским культурным и имперским наследием. Это вызвало активное обсуждение среди украинцев, а теперь появилось интересное предложение о замене памятника Булгакову.

Альтернативу в соцсети Threads предложил украинский предприниматель в сфере EdTech, совладелец и генеральный продюсер образовательного холдинга Laba Group Андрей Гайдут. Он предлагает вместо памятника Булгакову в Киеве установить памятник американскому писателю Стивену Кингу.

Автор предложил визуализацию памятника Стивену Кингу. Фото: threads.com/@gajdut

Какие аргументы приводит Гайдут:

Кинга в Украине любит больше людей, чем любого другого писателя

Кинг поддерживает Украину

Кинг запретил издавать свои новые книги в России

Кинг хейтит Трампа

Кинг просто красивый дед

Стивен Кинг поддерживает Украину

Как известно, Стивен Кинг последовательно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Писатель регулярно выражает свою солидарность с украинцами и осуждает российскую агрессию.

Многие комментаторы соглашаются, что Кинг достоин памятника в Киеве, но отмечают, что ставить памятник при жизни — не годится. Другие же предлагают альтернативы: Лесь Подервянский, Валерьян Пидмогильный.

Почему в Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову

Скульптура стояла на Андреевском спуске с 2007 года. Булгаков родился в Киеве, но в своих произведениях, в частности в "Белой гвардии", изображал украинцев в негативном свете — нелепыми и жалкими. Также в его творчестве чувствуется пренебрежительное отношение к украинскому языку.

Михаил Булгаков

Более того, в своих произведениях Булгаков возвеличивал русскую армию, сражавшуюся против УНР. Он даже дезертировал из армии Директории и присоединился к пророссийским силам — это был его сознательный политический выбор.

В 2024 году Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российского империализма и украинофобии. Родившись в Киеве, он не считал Украину отдельным государством. Для Булгакова она была частью Российской империи, а украинский язык — лишь диалектом русского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогера Феликса Редьку "разнесли" за пост о Булгакове. Присоединился даже известный ветеран войны и общественный деятель Александр Будько "Терен".