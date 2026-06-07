Укр

Памятнику Булгакову нашли неожиданную замену: почтить хотят не украинца (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кто может заменить Булгакова на пьедестале
Кто может заменить Булгакова на пьедестале. Фото Коллаж "Телеграф"

Монумент стоял на Андреевском спуске с 2007 года

В Киеве на днях демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову — одной из самых спорных фигур, связанных с украинским культурным и имперским наследием. Это вызвало активное обсуждение среди украинцев, а теперь появилось интересное предложение о замене памятника Булгакову.

Альтернативу в соцсети Threads предложил украинский предприниматель в сфере EdTech, совладелец и генеральный продюсер образовательного холдинга Laba Group Андрей Гайдут. Он предлагает вместо памятника Булгакову в Киеве установить памятник американскому писателю Стивену Кингу.

Визуализация памятника Стивену Кингу
Автор предложил визуализацию памятника Стивену Кингу. Фото: threads.com/@gajdut

Какие аргументы приводит Гайдут:

  • Кинга в Украине любит больше людей, чем любого другого писателя
  • Кинг поддерживает Украину
  • Кинг запретил издавать свои новые книги в России
  • Кинг хейтит Трампа
  • Кинг просто красивый дед
Стивен Кинг
Стивен Кинг поддерживает Украину

Как известно, Стивен Кинг последовательно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Писатель регулярно выражает свою солидарность с украинцами и осуждает российскую агрессию.

Многие комментаторы соглашаются, что Кинг достоин памятника в Киеве, но отмечают, что ставить памятник при жизни — не годится. Другие же предлагают альтернативы: Лесь Подервянский, Валерьян Пидмогильный.

Почему в Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову

Скульптура стояла на Андреевском спуске с 2007 года. Булгаков родился в Киеве, но в своих произведениях, в частности в "Белой гвардии", изображал украинцев в негативном свете — нелепыми и жалкими. Также в его творчестве чувствуется пренебрежительное отношение к украинскому языку.

Михаил Булгаков
Михаил Булгаков

Более того, в своих произведениях Булгаков возвеличивал русскую армию, сражавшуюся против УНР. Он даже дезертировал из армии Директории и присоединился к пророссийским силам — это был его сознательный политический выбор.

В 2024 году Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российского империализма и украинофобии. Родившись в Киеве, он не считал Украину отдельным государством. Для Булгакова она была частью Российской империи, а украинский язык — лишь диалектом русского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогера Феликса Редьку "разнесли" за пост о Булгакове. Присоединился даже известный ветеран войны и общественный деятель Александр Будько "Терен".

Теги:
#Киев #Памятник #Стивен Кинг #Михаил Булгаков