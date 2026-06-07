Они этого не выносят: копеечные средства, которые заставят муравьев забыть дорогу в ваш дом и сад

Помогут простые и доступные средства, к тому же полностью безопасные для здоровья человека.

Вас волнует вопрос, как избавиться от муравьев в саду или в доме? Есть несколько достаточно простых способов, как отпугнуть насекомых, обозначив допустимые границы с помощью запахов.

Как избавиться от муравьев в помещении

Шаг 1: Тщательно очистите поверхность.

Муравьев привлекают мусор, остатки пищи и влага. Первый шаг к избавлению от муравьев — это генеральная уборка дома. Если вы чаще всего видите их на кухне, рекомендуем убрать все из кладовой и протереть каждую полку.

Шаг 2: Протрите загрязненный участок раствором уксуса.

Муравьи ненавидят запах уксуса. Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды в распылителе. Распылите средство на каждую полку, ящик и столешницу, убедившись, что обработаны все углы и щели, а затем протрите тряпкой или бумажным полотенцем.

Шаг 3: Создайте бордюр с запахами, которые ненавидят муравьи.

После того, как вы наведете порядок, пора послать муравьям сигнал держаться подальше. Используя любой из перечисленных ниже ингредиентов, посыпьте или распылите средство на линию, которую вы не хотите, чтобы муравьи пересекали. Чем сильнее запах, тем лучше — муравьи естественным образом избегают сильных запахов. Но эта граница будет работать только до тех пор, пока сохраняется запах, поэтому важно обновлять линии примерно раз в месяц. Вам поможет:

Кофейная гуща

Корица

Гвоздика

Цедра цитрусовых или эфирные масла

Мыло или универсальное чистящее средство

Уксус

Эфирное масло мяты перечной

Как избавиться от муравьев на улице

Шаг 1: Найдите источник

Вероятно, вы сможете обнаружить муравейник или муравейник в своем саду или возле фундамента дома.

Шаг 2: Затопите муравейник

Доведите большую кастрюлю воды до кипения. Осторожно вынесите кастрюлю на улицу и медленно вылейте горячую воду на вершину муравейника. Кипящая вода затопит муравейник и не позволит муравьям сбежать и найти убежище в вашем доме.

Шаг 3: Создайте барьер.

Это, по сути, наружный вариант линии защиты от муравьев, используемой в помещении, но вы можете использовать более сильные ингредиенты, поскольку запах от них не будет ощущаться постоянно. Попробуйте любой из перечисленных ниже материалов, чтобы создать барьер, препятствующий проникновению муравьев в ваш дом.

Пищевая сода и сахарная пудра

Уксус и вода

Кофейная гуща

Мята

Шаг 4: Загерметизировать все входы.

Лучший способ предотвратить проникновение муравьев в дом — убедиться, что они не смогут туда попасть. Заделайте все трещины герметиком, закрепите все неплотно прилегающие плинтусы и заделайте все отверстия в гипсокартоне.

Также важно обойти дом снаружи и осмотреть фундамент на наличие отверстий, трещин или других потенциальных мест проникновения муравьев и других вредителей.

Как избавиться от муравьев дома и на улице. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя прогонять муравьев с пионов.