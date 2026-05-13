Украинские фермеры бьют тревогу из-за нового Гражданского кодекса: какие в нем проблемы

Юристы также обратили внимание на "посідання" и риски самозахвата имущества

Украинские фермеры заявили об угрозе для хозяйств из-за проекта нового Гражданского кодекса. Аграрии опасаются принудительной перерегистрации, проблем с землей и новых правил, которые могут спровоцировать имущественные и наследственные конфликты.

Что нужно знать:

Фермеры боятся принудительной перерегистрации хозяйств на другой тип организаций

Ассоциация предупреждает о рисках земельных и наследственных споров

Фермеры считают, что новые правила усложнят кредитование и залог имущества

В проекте ГК есть нормы о "заседании" — фактическое пользование имуществом

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) призвала парламент вернуть в проект нового Гражданского кодекса норму о "фермерском хозяйстве" как отдельную юридически организационную форму частного права. В ассоциации подчеркивают, что существование обществ и учреждений не охватывает понятие фермерских хозяйств, ведь оно имеет другую природу — сочетание семейного труда, земельных отношений и предпринимательства — поэтому его нельзя приравнивать к ООО. Соответствующее письмо было направлено на имя председателя аграрного комитета Александра Гайду.

Письмо ОО "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины"/ Коллаж

Отдельную обеспокоенность фермеров вызывают нормы об общей частичной собственности членов фермерского хозяйства. Соответствующие статьи могут, по мнению ассоциации, создать риски наследственных и корпоративных споров и усложнить кредитование и залог имущества.

Одна из противоречивых норм проекта нового Гражданского кодекса о фермерских хозяйствах/ Скриншот

Почетный президент АФЗУ Иван Томич заявил, что в случае принятия кодекса в таком виде фермерские хозяйства будут вынуждены перерегистрироваться в ООО, что создаст проблемы с землей в постоянном пользовании, кредитами и долговыми обязательствами, оформленными именно на фермерские хозяйства.

Что предлагает ассоциация фермеров

Фермерские ассоциации предлагают ко второму чтению проекта нового Гражданского кодекса сохранить "фермерское хозяйство" как отдельную организационно-правовую форму юридического лица, а также пересмотреть нормы права собственности на имущество фермерских хозяйств. АФЗУ настаивает, чтобы имущество, продукция и доходы принадлежали самому фермерскому хозяйству как юридическому лицу, а не автоматически всем членам в равных долях.

Также фермеры предлагают закрепить, что порядок формирования имущества, определения долей, раздела имущества, компенсаций при выходе из хозяйства и других имущественных вопросов должен определяться законом и уставом хозяйства с учетом вкладов, трудового участия, инвестиций и роли учредителя. Отдельно они просят сохранить принцип совместной собственности на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом и избежать норм, которые могут усложнить кредитование, залог имущества и работу фермерских хозяйств.

Какие еще потенциальные проблемы с правом собственности есть в проекте ГК

Адвокат объединения "Дама в законе" Мария Левченко подробнее остановилась на "посіданні ", которое в проекте Гражданского кодекса закреплено отдельно. "Посідання" — фактический контроль над имуществом, по сути использования без права собственности. Поэтому человек может самозахватить земельный участок, начать там обработку земли и уже защищен. Выгнать такого "самопоселенца" можно будет через суд.

Если лицо пользовалось земельным участком или домом 10 лет — он сможет получить право собственности. Поэтому для тех, кто давно не заглядывал на старые паи или дома в селах может быть неприятный сюрприз. Интересно, что "посідатель" является по умолчанию добросовестным — то есть тем, кто не знает, что имущество принадлежит другому лицу и перестает таким быть только когда в письменном виде от уполномоченного лица или суда узнает об имущественных правах другого человека.

Статья 571 проекта нового Гражданского кодекса/Скриншот

Что происходит с фермерскими хозяйствами в Украине

По данным Пенсионного фонда, которые приводит Томич, в 2025 году в Украине осталось около 13 тысяч активных фермерских хозяйств против примерно 48 тысяч в начале полномасштабной войны. Он считает это второй попыткой ликвидировать фермерство в Украине. В АФЗУ считают, что исчезновение фермерства может упростить переговоры с ЕС по аграрным дотациям, ведь тогда не нужно будет отдельно поддерживать фермеров в рамках европейской аграрной политики.

Ранее "Телеграф" подробно разбирал, какие нормы проекта Гражданского кодекса могут затронуть каждого украинца, в частности, "доброзвічайність" и его пределы. Есть риск и для имущества страны.