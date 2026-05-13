Украинские фермеры бьют тревогу из-за нового Гражданского кодекса: какие в нем проблемы
Юристы также обратили внимание на "посідання" и риски самозахвата имущества
Украинские фермеры заявили об угрозе для хозяйств из-за проекта нового Гражданского кодекса. Аграрии опасаются принудительной перерегистрации, проблем с землей и новых правил, которые могут спровоцировать имущественные и наследственные конфликты.
Что нужно знать:
- Фермеры боятся принудительной перерегистрации хозяйств на другой тип организаций
- Ассоциация предупреждает о рисках земельных и наследственных споров
- Фермеры считают, что новые правила усложнят кредитование и залог имущества
- В проекте ГК есть нормы о "заседании" — фактическое пользование имуществом
Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) призвала парламент вернуть в проект нового Гражданского кодекса норму о "фермерском хозяйстве" как отдельную юридически организационную форму частного права. В ассоциации подчеркивают, что существование обществ и учреждений не охватывает понятие фермерских хозяйств, ведь оно имеет другую природу — сочетание семейного труда, земельных отношений и предпринимательства — поэтому его нельзя приравнивать к ООО. Соответствующее письмо было направлено на имя председателя аграрного комитета Александра Гайду.
Отдельную обеспокоенность фермеров вызывают нормы об общей частичной собственности членов фермерского хозяйства. Соответствующие статьи могут, по мнению ассоциации, создать риски наследственных и корпоративных споров и усложнить кредитование и залог имущества.
Почетный президент АФЗУ Иван Томич заявил, что в случае принятия кодекса в таком виде фермерские хозяйства будут вынуждены перерегистрироваться в ООО, что создаст проблемы с землей в постоянном пользовании, кредитами и долговыми обязательствами, оформленными именно на фермерские хозяйства.
Что предлагает ассоциация фермеров
Фермерские ассоциации предлагают ко второму чтению проекта нового Гражданского кодекса сохранить "фермерское хозяйство" как отдельную организационно-правовую форму юридического лица, а также пересмотреть нормы права собственности на имущество фермерских хозяйств. АФЗУ настаивает, чтобы имущество, продукция и доходы принадлежали самому фермерскому хозяйству как юридическому лицу, а не автоматически всем членам в равных долях.
Также фермеры предлагают закрепить, что порядок формирования имущества, определения долей, раздела имущества, компенсаций при выходе из хозяйства и других имущественных вопросов должен определяться законом и уставом хозяйства с учетом вкладов, трудового участия, инвестиций и роли учредителя. Отдельно они просят сохранить принцип совместной собственности на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом и избежать норм, которые могут усложнить кредитование, залог имущества и работу фермерских хозяйств.
Какие еще потенциальные проблемы с правом собственности есть в проекте ГК
Адвокат объединения "Дама в законе" Мария Левченко подробнее остановилась на "посіданні ", которое в проекте Гражданского кодекса закреплено отдельно. "Посідання" — фактический контроль над имуществом, по сути использования без права собственности. Поэтому человек может самозахватить земельный участок, начать там обработку земли и уже защищен. Выгнать такого "самопоселенца" можно будет через суд.
Если лицо пользовалось земельным участком или домом 10 лет — он сможет получить право собственности. Поэтому для тех, кто давно не заглядывал на старые паи или дома в селах может быть неприятный сюрприз. Интересно, что "посідатель" является по умолчанию добросовестным — то есть тем, кто не знает, что имущество принадлежит другому лицу и перестает таким быть только когда в письменном виде от уполномоченного лица или суда узнает об имущественных правах другого человека.
Что происходит с фермерскими хозяйствами в Украине
По данным Пенсионного фонда, которые приводит Томич, в 2025 году в Украине осталось около 13 тысяч активных фермерских хозяйств против примерно 48 тысяч в начале полномасштабной войны. Он считает это второй попыткой ликвидировать фермерство в Украине. В АФЗУ считают, что исчезновение фермерства может упростить переговоры с ЕС по аграрным дотациям, ведь тогда не нужно будет отдельно поддерживать фермеров в рамках европейской аграрной политики.
