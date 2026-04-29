"Доброзвичайність" в законе и лазейки в праве собственности: что не так с новым Гражданским кодексом

Нечеткие нормы могут повлиять на суды, бизнес и частную жизнь

Проект нового Гражданского кодекса Верховная Рада поддержала в первом чтении, несмотря на противоречивые нормы в нем. И хотя предложение о разрешении брака в отдельных случаях с 14 лет убрали, остались позиции, открывающие пространство коррупции и манипуляций.

Что нужно знать:

Вводится понятие "доброзвичайність" без четких критериев

Решения могут зависеть от субъективной оценки чиновников и судей

Появляются риски вмешательства в частную и семейную жизнь

Вводится приоритет данных реестра над фактическим правом собственности

Существует риск легализации незаконно присвоенного имущества и земель

Пространство для манипуляций дает понятие "доброзвичайність", вводимое этим гражданским кодексом, и открытие пути для легализации украденных у государства земель. "Телеграф" разбирался, какие опасности несет новый кодекс.

Мораль в законе: как будет работать "доброзвичайність"

Проект Гражданского кодекса в статье 6 вводит понятие "доброзвичайності". По предлагаемому определению это "совокупность моральных норм и принципов, стандартов нравственного поведения и общепризнанных представлений о должном поведении, устоявшихся в обществе". Если общественные отношения противоречат этому понятию – "наступают юридические последствия, определенные настоящим Кодексом и/или другим законом, или договором".

Конкретных критериев того, что является моральным или нравственным стандартом в Украине, нет ни в законодательстве, ни в подзаконных актах. Определять, что "доброзвичайне" будут иметь право люди "на местах" со своими стереотипами и моральными или безнравственными принципами. Среди двух нардепов, которые проголосовали против нового Гражданского кодекса Инна Совсун. Она объясняет — если судья решит, что развод для пары — безнравственно, то людей будут пытаться мирить.

"Запаситесь временем на судебные заседания и встречи с людьми, которые будут совать нос в вашу личную жизнь. В личную жизнь двух взрослых людей, которые приняли решение, что им лучше строить свою жизнь по отдельности. Ну и важный момент: любое затягивание процесса развода — это не просто дополнительное время, это автоматически влечет за собой увеличение часов работы юристов и расходов на них. Такие средства есть не у всех", — отмечает народный депутат.

Обязательным является принятие различных мер примирения тогда, когда в браке есть дети и без прохождения этого процесса нельзя перейти к вопросам родительской ответственности. Другой спорный момент – в случае безнравственного поступка мужчина или женщина могут заставить другого вернуть добрачную фамилию. Пределы безнравственного не указаны, хотя другие примеры недостойного поведения предоставлены — измена, домашнее насилие, уголовное правонарушение. Отметим, что процесс смены фамилии в документах длительный и не бесплатный.

"Авторы постоянно ссылаются на то, что его разрабатывали лучшие юристы страны. В этом аргументе есть одна проблема: жить по нему будут не только лучшие юристы, но и все граждане и гражданки Украины. И эти граждане и гражданки — давно вышли за пределы советских представлений о домострое, которые пытаются выдать за современные новейшие идеи в форме "добропорядочности"", — резюмирует Совсун и подчеркивает — нужно взглянуть на кодекс через призму европейской интеграции Украины.

На опасность и потенциальные коррупционные риски указывает и публицист, спикер ОСУВ "Хортица" и соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов. Он подчеркивает, что по применение нечетких моральных норм возлагается на местных мелких чиновников. "Представьте себе его. Лучше по худшему образцу — ведь такие тоже будут принимать решения относительно чужих судеб. Подумайте, доверили бы вы ему решать вашу", — пишет он.

Сообщение Виктора Трегубова о новом Гражданском кодексе

"Судебно-юридическая газета" отмечает, что в случаях, когда законодательство оперирует такими категориями, как "доброзвичайність" или мораль, они не опираются на единый универсальный этический стандарт, а вследствие приобретают оценочный характер и могут трактоваться по-разному в правоприменительной практике.

Кроме того, неопределенность усугубляется тем, что в проекте Гражданского кодекса "доброзвичайність" определяется как общая основа регулирования частных отношений. В то же время, документ охватывает не только имущественные и договорные отношения, но и затрагивает вопросы семейной сферы. В частности, предусмотрено системное обновление общих положений, которые будут потенциально влиять и на правоотношения в сфере семейного права.

Антидискриминация с исключениями: что не так с нормами

Более того, понятие "доброзвичайності" вводят в якобы антидискриминационную статью 317. По ней дискриминация запрещена, но только не в случае "защиты доброзвичайності".

Скриншот статьи 317 часть 3 проекта нового Гражданского кодекса

Также в проекте отсутствуют альтернативные формы признания семьи, которые были бы доступны ЛГБТИК+. А это в свою очередь противоречит прямым рекомендациям ЕС и обязательствам Украины в соответствии с решениями ЕСПЧ, отмечают в Национальном ЛГБТИ-консорциуме. Также отмечается, что в дела семьи могут вмешиваться третьи лица: "в случае смены гендерного маркера брак может быть признан недействительным, причем инициировать это могут не только сами партнеры или партнерши, но и третьи лица, а также после смерти одного из партнеров".

Риск для государственной собственности: что изменится

Отдельный спорный вопрос – лазейка для легализации права на украденные у государства земли. Общественная инициатива "Голка" объясняет опасность. Книга девятая ("Публичность прав гражданских") изменяет саму концепцию приобретения и защиты собственности — переход от защиты реального владельца к приоритету записи в государственном реестре.

Проект предлагает подход, при котором памятка фактически не существует, если информации о нем нет в реестре. Поскольку данные Минкульта и Госгеокадастра часто не синхронизированы (например, из 65 тысяч памятников археологии в кадастре зафиксировано только 5 тысяч), остальные 60 тысяч объектов становятся юридически уязвимыми для вывода в частную собственность.

Приоритет реестра: как можно лишиться имущества

Вводится "презумпция знания сведений реестра". Это означает, что исчисление исковой давности (3 года) начинается с момента внесения записи в реестр, а не со дня, когда государство или громада реально узнали о нарушении. Если через три года незаконная регистрация леса или заповедника как частной собственности не будет обнаружена, право на его возвращение теряется навсегда. В то же время, ошибочная запись может стать основанием прекращения права человека на недвижимость.

Проектом вводится концепция "противоположности" и "добросовестного приобретателя". Если право общины или государства на имущество (леса, побережья) не было своевременно внесено в реестр, оно не может быть защищено от третьего лица, которое приобрело его, опираясь на данные реестра. Это создает схему: вывод незарегистрированного объекта через "черного регистратора" и быструю перепродажу "добросовестному покупателю".

Статья 442 проекта нового Гражданского кожекса

Депутат Киевсовета Виктория Пташник отмечает — в кодексе закрепляется, что если кто-то завладел чужим недвижимым имуществом и продолжает им владеть 10 лет, то он приобретает право собственности на это имущество. "Захватили участок в лесу, прошло 10 лет, и никакие решения не требуются (ст. 442) + узаконивание всех незаконных передач в частную собственность земельных участков и архитектурных объектов. Например, застроили подход к реке своими имениями — продали имение "добросовестному приобретателю" вместе с подходом к воде и, вуаля, все узаконено. Это же касается и объектов архитектуры и культурных памятников (ст. 495 ГК)", — объясняет она лазейку. Также вводится понятие "владение" — в случае физического контроля над объектом, то есть захватить что-то и удержать его от других — дает право на приобретение права собственности, несмотря на наличие реального собственника (ст. 568-591).

"Причем лицо не может ссылаться на незнание сведений, подлежащих обнародованию (отсутствие доступа к реестрам в период действия военного положения вообще не учитывается; каждый обязан уметь пользоваться информацией из реестров) (ст. 1917). Вводится правило конкуренции прав на один объект — кто первый подал заявление с регистрационным действием, тому и право. А запись в реестр, внесенная даже незаконно, не подлежит исключению при наличии добросовестного приобретателя (ст. 1941)", — говорится в анализе ГК Пташник.

Риски для бизнеса: как изменится практика договоров

Отдельно следует остановиться на проблемах с договорами. По новому гражданскому кодексу нужно будет доказывать действительность договора, а не наоборот. Это также открывает пространство злоупотреблений. "Например, продали вы вещь, получили деньги, передали вещь покупателю, тот попользовался немного и написал вам письмо о признании договора недействительным, а затем возвращайте средства или подавайте в суд и доказывайте, что договор был действительным (ст. 231, 222 ГК)", — пишет Пташник.

Реакция общественности

В Киеве проект нового ЦК уже вызвал протест. Его уже сравнивают с движением МАГА из США, пропагандирующим национализм, экономический протекционизм и жесткую иммиграционную политику.

В Киеве на Майдане прошел картонный протест/ Фото из фейсбука Тамары Злобиной

В то же время, замечания Главного научно-экспертного управления изложены на 72 страницах, а Министерство юстиции Украины предоставило замечания к аналогичной редакции объемом 211 страниц. Впереди у Гражданского кодекса — второе чтение.