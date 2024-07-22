Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital высказал свое мнение о том, что Украина договорилась с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга

Итак, в переговорах по реструктуризации украинских еврооблигаций Украина и крупнейшие кредиторы достигли компромисса.

Они сошлись посредине между их предыдущими предложениями, но в ключевых параметрах все-таки ближе к позиции Минфина (МВФ):

– По списанию долга – кредиторы согласились на безусловное списание 25% долга, и это самая большая их уступка (в предыдущих предложениях они такого не хотели видеть). Но это ожидалось после африканских реструктуризаций. Взамен они получили более скромное условное списание (лишь 12%), а также большой шанс, что это условное списание не произойдет, так как оно теперь зависит от перевыполнения Украиной прогнозов МВФ по росту нашей экономики (а МВФ систематически нашу экономику недооценивает).

- По процентной ставке на ближайшие три года – сошлись поближе к предложению Украины (что тоже ожидаемо).

- По приведенной (дисконтированной) стоимости облигаций – победила позиция Украины (и это логично, это более или менее соответствует рыночным ценам облигаций).

С уступок, на которые пришлось пойти Украине (очевидно, чтобы дотянуть приведенную стоимость облигаций до приемлемого уровня):

- Предложена кредиторам разовая "плата за согласие" в размере 1.25% от номинальной стоимости облигаций (не понятно, учитывает ли эта стоимость накопленные за два года процента).

- По процентной ставке за 2034+ года сошлись ближе к позиции кредиторов.

– Весь долг должен быть погашен до 2036 года (ранее правительство планировало до 2040). Это, пожалуй, самая противоречивая часть соглашения, потому что за ней Украине придется уплатить частным кредиторам до 17.3 млрд долларов в течение всего трех лет (2034-2036).

Что дальше:

Далее еще нужно, чтобы большинство держателей еврооблигаций эти условия поддержали (вряд ли здесь будут какие-нибудь сюрпризы). На это, а также на переоформление долгов может уйти несколько месяцев.

А пока нас еще ждет много новостей о дефолте:

- В ближайшие часы/дни нам все международные рейтинговые агентства поставят "дефолтный" рейтинг.

- С первого августа правительство введет мораторий на выплату по еврооблигациям (или "объявит дефолт").

Но ведь мы этого не боимся, потому что это такие процедурные моменты, которые мы должны пройти на пути к улучшению устойчивости украинского долга. Главное, что принципиальное соглашение по реструктуризации долга достигнуто.

Источник: Facebook-страница Александра Паращия.