"Никто не хочет радовать врагов": в Раде ответили, грозит ли Украине дефолт

Кредиторы хотят получать пол миллиарда долларов в год

Украина ведет сложные переговоры с кредиторами, ведь их часть требует возобновить обслуживание долгов. Но это не значит, что наше государство приближается к дефолту, ведь будет сделан максимум, чтобы договориться с ними.

В то же время, для реструктуризации долга не менее 65% собственников кредитов должны принять соответствующее решение. Об этом сказал в интервью OBOZ.UA глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

На вопрос насколько сейчас сложна ситуация с кредиторами, ведь, по данным издания WSJ, некоторые из них требуют возобновить обслуживание долгов, а в сети распространяются манипуляции по угрозе дефолта, Гетманцев сказал: "У нас идут переговоры с кредиторами. Это сложные переговоры. И действительно, есть позиции кредиторов, которые контролируют 20% долга относительно необходимости частичного обслуживания долга. Они рассчитывают на 0,5 млрд. долларов в год".

Но он подчеркнул, что решение о реструктуризации принимается не менее чем двумя третями собственников, не менее 50% по каждому выпуску. Реструктуризация в понимании продолжения отсрочки по платежам, безусловно, более приемлема, что, по сути, прописано в меморандуме с МВФ.

" Мы не рассматриваем вопрос дефолта. Мы сделаем максимум, чтобы договориться, и не сомневаюсь – достигнем согласия с кредиторами. Украина является предсказуемым заемщиком, поэтому об отказе от выполнения своих долговых обязательств в одностороннем порядке вообще речь не идет. Впрочем, с позиций сегодняшнего дня у нас нет лишних денег выплачивать проценты в 2024-м, 2025-м, 2026-м году, потому что война продолжается. Я думаю, что кредиторы это видят и понимают. Поэтому постараемся реструктуризировать задолженность. Дефолта не будет. Никто не хочет радовать корыстных идиотов из социальных сетей, спекулянтов, россиян", — добавил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" писал, что если Украина объявит технический дефолт из-за реструктуризации внешних государственных долгов, то это не обрушит гривну. Киев сможет сэкономить средства на выплате госдолга, что в свою очередь является залогом стабильности курса доллара. Согласно программе Международного валютного фонда (МВФ), Киев в 2024-2007 году сэкономит на выплатах госдолга кредиторам сумму в 11,8 млрд долларов.