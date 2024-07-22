Дефолта не будет: что Украина придумала взамен и чего ждать

Украина предложит новые еврооблигации и не только

Между Комитетом владельцев еврооблигаций Украины и нашим государством достигнута договоренность в процессе реструктуризации внешнего долга. Первое погашение было перенесено на 2029 год, что поможет избежать дефолта и позволит сэкономить Украине более $30 миллиардов.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в течение следующих трех лет Украина сможет сэкономить $11,4 миллиарда на обслуживание внешнего государственного долга и еще $22,75 миллиарда до 2033 года.

"Таким образом, мы можем высвободить ресурсы на важные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", — добавил он.

По словам министра финансов Сергей Марченко, переговоры по этому вопросу шли месяцы, но сейчас договоренность достигнута.

"Мы достигли договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга", — заявил он.

Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине 47% долга по еврооблигациям. В то же время Украина предложит новые еврооблигации:

Бонды серии А – на 40% суммы долга с погашениями в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут производиться уже с 1 августа 2024 года. Размер процента к 1 августа 2025 г. составит 1,75%, к 1 февраля 2026 г. – 4,5%, к 1 августа 2027 – 6%, а начиная с 1 февраля 2034 г. – 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода.

– на 40% суммы долга с погашениями в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут производиться уже с 1 августа 2024 года. Размер процента к 1 августа 2025 г. составит 1,75%, к 1 февраля 2026 г. – 4,5%, к 1 августа 2027 – 6%, а начиная с 1 февраля 2034 г. – 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода. Бонды серии B – на 23% долга с погашениями в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 годов. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года производиться не будут, в августе 2027-2033 годов – 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года – 7,75%. Выплаты будут производиться каждые полгода.

В 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды серии В на сумму до 12% от текущей стоимости долга, но при условии, если номинальный ВВП в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его.

Заметим, что по этой договоренности Украина одновременно выполняет обязательства в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и избегает дефолта.

Напомним, что в марте 2023 года государственный долг Украины сочли неустойчивым, тогда Киев обязался восстановить его устойчивость, реструктуризировав внешний коммерческий долг и официальный двусторонний долг. Без этого соглашения вероятность того, что Украина может объявить дефолт после окончания долговых каникул в августе, была очень велика.

Ранее "Телеграф" писал, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, почему украинцам не стоит паниковать из-за дефолта.