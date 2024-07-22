Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital висловив свою думку щодо того, що Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу

Отже, в переговорах із реструктуризації українських єврооблігацій, Україна та найбільші кредитори досягли компромісу.

Вони зійшлися посередині між їх попередніми пропозиціями, але в ключових параметрах все-таки ближче до позиції Мінфіну (МВФ):

- По списанню боргу – кредитори погодилися на безумовне списання 25% боргу, і це найбільша їх поступка (в попередніх пропозиціях вони такого не хотіли бачити). Але це було очікувано після африканських реструктуризацій. Взамін вони отримали скромніше умовне списання (лише 12%), а також великий шанс, що це умовне списання не відбудеться, так як воно тепер залежить від перевиконання Україною прогнозів МВФ зі зростання нашої економіки (а МВФ систематично нашу економіку недооцінює).

- По процентній ставці на найближчі три роки – зійшлися ближче до пропозиції України (що теж очікувано).

- По приведеній (дисконтованій) вартості облігацій – перемогла позиція України (і це логічно, це більш-менш відповідає ринковим цінам облігацій).

Із поступок, на які довелося піти Україні (очевидно, задля того, щоб дотягнути приведену вартість облігацій до прийнятного рівня):

- Запропоновано кредиторам разову "плату за згоду" в розмірі 1.25% від номінальної вартості облігацій (не зрозуміло, чи враховує ця вартість накопичені за два роки проценти).

- По процентній ставці за 2034+ роки, зійшлися ближче до позиції кредиторів.

- Увесь борг має бути погашений до 2036 року (раніше уряд планував до 2040). Це мабуть найбільш суперечлива частина угоди, бо за нею Україні доведеться сплатити приватним кредиторам до 17.3 млрд доларів протягом усього трьох років (2034-2036).

Що далі:

Далі ще потрібно, щоб більшість тримачів єврооблігацій ці умови підтримали (навряд чи тут будуть якісь сюрпризи). На це, а також на переоформлення боргів, може піти кілька місяців.

А поки на нас ще чекає багато новин про дефолт:

- В найближчі години/дні нам усі міжнародні рейтингові агентства поставлять "дефолтний" рейтинг.

- Із першого серпня уряд запровадить мораторій на виплату за єврооблігаціями (або "оголосить дефолт").

Але ж ми цього не боїмося, бо це такі процедурні моменти, які ми мусимо пройти на шляху до покращення стійкості українського боргу. Головне, що принципову угоду із реструктуризації боргу досягнуто.

Джерело: Facebook-сторінка Олександра Паращія.