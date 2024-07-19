Блеф или дефолт? Как отказ Украины оплачивать долги повлияет на курс доллара и остатки экономики

Правительство никак не может договориться с кредиторами, а уже в августе нужно заплатить миллиарды

Страшилка о дефолте, которым уже несколько месяцев пугают украинцев, неожиданно приобрела вполне реальные очертания. 18 июля Верховная Рада сразу в двух чтениях приняла законопроект №111396, дающий Кабмину право приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября этого года.

Уже в августе, а затем в сентябре Украина должна погасить немалую сумму — речь идет о миллиардах долларов. И вот теперь правительство может просто поставить возврат долгов на "стоп".

Переговоры о реструктуризации украинских долгов перед иностранными кредиторами идут уже достаточно давно. Но о конкретных договоренностях пока ничего не известно, а в экспертном сообществе ходят слухи, что "договориться не удается".

Что теперь – дефолт? И что будет с экономикой, курсом доллара и ценами — разбирался "Телеграф".

"Укравтодор" и еврооблигации на 20 миллиардов

Долги Украины перед кредиторами огромны . В общей сложности речь идет о 19,7 млрд долларов по международным облигациям и 3,6 млрд долларов по ВВП-варрантам, или т. н. "варрантам Яресько". Именно Наталья Яресько (бывший министр финансов) в свое время и предложила этот инструмент привлечения средств, пообещав кредиторам выплаты, привязанные к темпам экономического роста страны.

В августе 2022 года, учитывая войну, кредиторы дали нам отсрочку на два года по погашению и процентам по 13 выпускам суверенных облигаций общей стоимостью 17,26 млрд долларов и 2,25 млрд евро. Также пересмотрели условия по ВВП-варрантам. А в сентябре того же года был подписан меморандум о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой кредиторов из стран G7 и Парижского клуба.

И вот мораторий подходит к концу, и на очереди непогашенные несколько выпусков еврооблигаций на миллиарды долларов.

В следующем году погашению подлежат еще 10 выпусков еврооблигаций. Только проценты по ним – это 3 млрд долларов.

Как сказано в новом законопроекте, Кабмин имеет право до 1 октября 2024 года принимать решение о приостановке платежей по всем или некоторым долговым обязательствам государства. В приложениях к закону перечислены обязательства, долги по которым правительство может "простить".

К примеру, в таблице есть облигации 4—9 серий с датой окончательного погашения начиная с 1 сентября 2024 года, облигации внешнего займа других серий, кредиты от международных финансовых учреждений, еврооблигации Государственного агентства восстановления и развития ("Укравтодора"), "зеленые" облигации устойчивого развития "Укрэнерго", те же ВВП-варранты и пр.

Ближайшие выплаты от Украины должны были бы состояться до 10 августа — на эту дату назначены купонные выплаты по одному из выпусков еврооблигаций. Далее еще должны были быть выплаты до конца августа и в сентябре.

Еще одно новшество, прописанное в законопроекте, — разрешение правительству взять на себя долг "Укравтодора" и провести его реструктуризацию.

Значит ли это, что Украина "пошла в отказ" и не собирается платить по долгам?

Как пояснил "Телеграфу" член бюджетного комитета Верховной Рады Роман Каптелов, главная причина, заставившая народных избранников срочно голосовать за новый закон, — долги "Укравтодора".

— В 2021 году "Укравтодор" взял ссуду под еврооблигации с госгарантиями на сумму 700 млн евро. Проценты по ним уже составляют 90 млн. "Укравтодор" на сегодняшний день не имеет доходов, которые позволили бы компании провести выплаты, а они намечены уже на 1 и 12 августа. По факту, если бы мы не приняли этот закон, "Укравтодор" мог бы обанкротиться. Поэтому решили "перебросить" этот долг на государство и провести переговоры с кредиторами о реструктуризации. Такое решение было согласовано с МВФ, — рассказал "Телеграфу" нардеп.

Он также добавил, что Украине предстоит в ближайшие месяцы провести выплаты еще по государственным еврооблигациям на 20 млрд евро. Их правительство теперь тоже может остановить и параллельно продолжать переговоры о реструктуризации.

Будет ли дефолт?

Главный вопрос – что означает остановка платежей по внешним долгам. Потому что такой "фокус" со стороны заемщика формально позволяет кредиторам запустить процесс "банкротства" и загнать его сначала в технический, а затем и в настоящий дефолт.

Роман Каптелов утверждает, что до этого не дойдет.

— Уже есть уполномоченная группа, которая ведет переговоры о реструктуризации долгов. Данные о ходе переговоров засекречены. Но нам нужно договариваться. Дефолта мы просто не можем допустить, ведь это может "сломать" юридический механизм, по которому нам оказывают денежную помощь другие страны, — объясняет нардеп.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что такой ход — приостановка выплат по внешним долгам — Украина уже применяла в 2015 году. И никакой катастрофы не произошло.

— Учитывая, что МВФ на нашей стороне, дефолта и в этот раз не будет.

В условиях войны кредиторы будут вынуждены договариваться с Украиной и идти на дальнейшую реструктуризацию госдолга. Ключевым предохранителем от дефолта является позиция наших главных международных кредиторов — МВФ, Всемирного Банка, ЕБРР и других относительно дальнейшей финансовой поддержки нашей страны, — отметил Забловский в разговоре с "Телеграфом".

Но глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что разрешение Кабмину пойти ва-банк может означать только одно: до сих пор договориться с кредиторами так и не удалось.

— Судя по всему, их не мог уговорить пойти на уступки Украине даже МВФ, – считает Пендзин.

— Теперь же мы фактически говорим кредиторам: соглашайтесь на наши условия, возможно, даже на списание части долгов, потому что вообще ничего не получите. В августе и сентябре мы должны были отдать из бюджета почти 150 млрд гривен, которые можем направить на другие нужды. Но если "блеф" не сработает, мы действительно можем зайти в технический дефолт, — считает экономист Даниил Монин.

По мнению экономиста Алексея Куща, новый закон также открывает возможности для кросс-дефолта государственных компаний и позволит им обсуждать с кредиторами индивидуальные программы реструктуризации или даже списание части долгов.

Экономисты, с которыми пообщался "Телеграф", воспринимают угрозу дефолта Украины на удивление спокойно.

— По факту, мы и так там, потому что у Украины уже давно дефолтные рейтинги, — говорит Кущ.

— Дефолт — очень плохо, только когда страна работает на международных финансовых рынках и привлекает средства инвесторов. Сколько денег мы позаимствовали по коммерческим кредитам с начала войны? Ноль! Даже наши ОВГЗ иностранцы давно перестали покупать. Нас спасает поддержка международных партнеров, а она вряд ли остановится, даже если Украина станет банкротом. Потому что ход войны обернется не в нашу пользу, а этого никто не хочет, — считает Педзин.

Дефолт, по его мнению, может быть опасен для Украины только на перспективу, когда мы снова станем активным заемщиком на международных финансовых рынках.

"Может взлететь доллар"

Действительно ли ничего страшного не произойдет, даже если Украина объявит дефолт?

Даниил Монин предполагает, что валютный курс может пошатнуться, потому что "на панике спекулянты побегут скупать доллары".

— Но валютные "качели", если и будут, то недолго. НБУ умело управляет курсовыми рисками, золотовалютными резервами страны на достаточно высоком уровне, мы ожидаем еще около 40 млрд долларов кредитов и грантов до конца года от наших международных партнеров. Все это дает надежду на курс доллара к концу года на уровне 42 гривен. И только проблемы с международной помощью заставят власти запустить печатный станок, что подтолкнет девальвацию гривны, – объяснил Монин.

Впрочем, это не исключает других проблем в экономике, а их немало.

— Инфляция может набрать обороты, а цена товаров уже с осени еще больше вырастет. Но дефолт здесь ни при чем. Перебои с электроэнергией, сложности с логистикой и колоссальный дефицит кадров повышают затраты бизнеса и себестоимость продукции, говорит Пендзин.

При этом эксперты уверены: несмотря на "тревожные звоночки", дефолтные риски для Украины могут и не реализоваться. А переговоры с международными кредиторами закончатся либо новым мораторием на выплаты, либо пересмотром их условий в лучшую для нас сторону. В частности, заемщики могут согласиться на понижение процентных ставок и даже списание части долгов. Какой сценарий реализуется на практике, будет ясно уже осенью.