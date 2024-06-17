Угроза дефолта Украины: важные валютные переговоры затягиваются, в чем причина

МВФ требует выполнения ключевых долговых обязательств

Украине не удалось договориться с владельцами 20% облигаций по реструктуризации около 20 миллиардов долларов международного долга в ходе официальных переговоров. Переговоры будут продолжаться, правительство должно решить этот вопрос до 1 августа.

Ведь менее чем за 2 месяца истекает срок соглашения с владельцами международных облигаций, которое позволило Украине приостановить выплаты после вторжения России в 2022 году. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что предложение Киева о снижении стоимости валютных облигаций на 60% было отклонено, а Лондонские биржи предложили 22%. Но Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что это приведет к невыполнению ключевых долговых обязательств.

В ходе последних переговоров Министерство финансов Украины предлагало запустить инструмент на случай непредвиденных обстоятельств, выплаты по которому могли бы начаться только после 2027 года. По этому плану они должны зависеть от выполнения Киевом целевых показателей налоговых поступлений, установленных МВФ.

"Хотя Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, (они) будут продолжать взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих советников", — говорится в заявлении правительства, добавляя, что они также будут продолжать двусторонние переговоры с другими инвесторами.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что экономика страны является "хрупким равновесием", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны ее партнеров.

"Своевременная реструктуризация долга является критически важной частью этой поддержки. Сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой, чтобы выигрывать войны", — добавил он.

Владельцы облигаций заявили, что предложение правительства "наносит существенный вред будущей инвесторской базе Украины и основной цели возвращения доступа к рынкам капитала при первой возможности".

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