Твёрдо и четко: дефолта не будет. Гетманцев рассказал, почему украинцам не стоит паниковать

У Украины есть два варианта выхода из ситуации

Украина не имеет оснований говорить об объявлении дефолта. Вместе с тем, возможно техническое решение рейтинговых агентств, которое на функционировании государства никак не скажется.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Times of Ukraine. Тем не менее он отметил, что переговоры с кредиторами идут сложно.

"Мы не имеем с вами никаких оснований для того, чтобы говорить о дефолте в Украине", — сказал Гетманцев, но отметил, что Украина может не успеть договориться с кредиторами до 1 августа, но это может быть 1 сентября.

Он добавил, что это может быть основанием для того, чтобы рейтинговые агентства причислили Украине категорию технического дефолта.

"Но, это не имеет никакого значения. Это никак не отличается от нынешней ситуации и не скажется на итогах переговоров", — добавил нардеп.

Гетманцев говорит, что сейчас обсуждается два варианта выхода из ситуации — реструктуризация долга с рассрочкой выплат тела кредитов и отсрочка выплаты платежей на два года или больше.

Как сообщал "Телеграф", Украина вошла в топ стран с крупнейшей задолженностью перед Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов перевалила за 9 миллиардов долларов.