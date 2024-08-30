Публичная дискуссия о поиске Кабинетом министров дополнительного финансирования на оборонный сектор проходит на фоне многочисленных заявлений чиновников о приоритетности отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) и его развитии.

Выступая во время Большого форума с участием руководства государства 27 августа премьер-министр Украины Денис Шмигаль акцентировал внимание на успехах отечественного военно-промышленного комплекса и на шагах правительства по его поддержке: "Мы финансируем совместно с партнерами закупку украинских производителей. Можно говорить о сотнях миллиардов гривен. Мы действительно сегодня имеем украинское оружие победы по всем направлениям: от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов".

Он также заявил, что в бюджете отдельно заложены средства для поддержки и реорганизации производства в украинском оборонно-промышленном комплексе, а также закупки продукции украинских производителей.

Заявления по приоритетности отечественных производителей неоднократно звучали от руководителей Минстратегпрома и Минобороны. Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова в интервью Forbes заявила, что к концу года уже заключены контракты для закупки вооружения на 237 млрд грн. 70% от суммы всех соглашений, заключенных Агентством в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.

Впрочем, на фоне положительных отчетов чиновников, вне внимания остается реальная ситуация с финансированием оборонного сектора, которая на сегодняшний день довольно непростая и может привести к серьезным негативным последствиям как для самого ВПК, так и, что главное, для обороноспособности страны.

Во-первых, о долгосрочных (трехлетних) контрактах, о которых так много говорилось на всех уровнях и действительно нужны производителям. По состоянию на сегодняшний день ни один из заключенных трехлетних контрактов не профинансирован.

Фактически эти документы в нынешних условиях – не больше, чем листок бумаги, потому что все они заключены без взятия финансовых обязательств. Согласно действующему законодательству, финансовые обязательства невозможно взять на 2-3 года, а только в пределах действующего бюджета.

То есть тема долгосрочных контрактов для оборонки – это лишь пиар. Более того, по состоянию на сегодняшний день нет никаких признаков, что кто-то собирается запускать этот механизм. Ведь для того чтобы долгосрочные контракты заработали, необходимо вносить изменения в законодательство и нормативные акты. Эти изменения сейчас даже не оговариваются.

Во-вторых, на фоне бюджетного дефицита Кабинет министров заложил "мину замедленного действия", которая вот-вот разразится, под оборонную отрасль. Очередные изменения нормативной базы по выплате снабженческого вознаграждения фактически создали условия, когда проблемы дефицита бюджетных средств в расчетах с поставщиками и производителями вооружения и военной техники перекладываются правительством именно на плечи производителей.

Так, зимой 2024 года Кабинет министров по инициативе Министерства экономики внес изменения в постановление 1275, которым изменил действующий порядок получения снабженческого вознаграждения. Согласно новым правилам, по мнению заказчика, снабженческое вознаграждение — прибыль предприятий, являющихся производителями или поставщиками, — выплачивается только после того, как выполнены все условия государственного контракта.

Ранее производитель имел возможность поставлять продукцию попартийно и получать средства по частям, то есть отгрузил из 100 законтрактованных единиц продукции 10 – получил средства, получил прибыль, которую можно использовать в операционной деятельности, тратить на новые разработки, развитие, модернизацию производства. Сейчас эти средства предприятие получает только после отгрузки всего объема законтрактованной продукции. Поскольку все производственные контракты длительны – год или больше – средства производитель сможет получить только после окончания контракта. В условиях отсутствия других источников поступления средств для оборонных предприятий, ведь заказчик только один – Государство, это приводит не только к стагнации действующих крупных предприятий (прежде всего частных), но и к выбиванию малых производителей с инновационными продуктами.

Такая же ситуация со снабжением. Предприятие, заключающее контракт на поставку той или иной продукции, получает средства только для закупки валюты, подписку частичную в размере 50%, а свое поставочное вознаграждение, составляющее 3% от общей стоимости контракта, получит только тогда, когда отгрузит полностью весь объем по этому контракту. Для понимания такие контракты рассчитаны на 7-12 месяцев и поставки осуществляются попартийно. То есть фактически предприятие год работает без операционных средств.

В результате мы имеем ситуацию, когда вымывая оборотные средства предприятий, не дофинансируя их, государство за счет производителей или поставщиков компенсирует нехватку бюджетных средств.

Похожая проблематика, создающая дополнительную финансовую нагрузку на поставщиков, существует и в вопросе компенсации курсовых разниц. Сейчас в связи с резким ростом курса иностранной валюты предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной. Так, к примеру, расчет стоимости изделий по контракту несколько месяцев назад сделан на одном курсе, скажем 42 гривны за евро, в настоящее время евро уже 46 гривен. Просмотреть эту цену – откорректировать ее в соответствии с текущим курсом – возможно только по фактическим затратам. Курсовая разница предприятию возвращается только после того, как вся продукция поставлена, выведена конечная цена этой продукции. В разных случаях замораживаются десятки миллионов оборотных средств предприятий на 10-12 месяцев, то есть по существу предприятия безпроцентно кредитуют государство за счет средств, которые должны пойти на развитие.

Также складывается ситуация, в которой если у предприятия нет свободных оборотных средств, оно не может выполнить контракт и в конце концов срывает поставки для Сил обороны.

Весь этот комплекс проблем создает огромную нагрузку на оборонные предприятия и может иметь очень негативные последствия.

Во-первых, рано или поздно как государственные, так и частные компании не смогут обеспечивать выполнение контрактов, им просто не хватит запаса прочности. Фактически уже сейчас, используя введенные в нормативную базу нерыночные механизмы регуляции деятельности, Агентство по оборонным закупкам создает для себя искусственные преимущества, отсекая от поставок другие украинские компании. Это прямой путь к уничтожению конкуренции, созданию монопольного положения для Агентства и бесконтрольности в деятельности. А, как известно, монополия открывает путь к коррупционным схемам и росту цен на продукцию.

Во-вторых, в перспективе такая ситуация обязательно повлечет уменьшение объема завезенной продукции, а для производителей – уменьшение объемов производства из-за отсутствия оборотных средств, в результате – уменьшение поступлений в бюджет, потеря квалифицированных специалистов, отсутствие новых разработок и развития.

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Отечественный военно-промышленный комплекс за годы войны стремительно развивается и обеспечивает большие отчисления в бюджет. Так сложилось, что в условиях запрета на экспорт оружия и военной техники внутренние производители замкнуты на государственных поставщиков. Кроме того, в стране до сих пор отсутствуют какие-либо кредитные программы для предприятий ВПК. И даже в таких условиях, без поддержки государства, частные оборонные предприятия демонстрируют колоссальный рост, запускают новые производства, разрабатывают современное оружие, производят и поставляют его Силам Обороны Украины.

Никто не просит поддержки от государства, нужны только честные правила.