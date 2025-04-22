На разнице курса можно заработать 50 долларов уже сейчас: как это сделать

Если в 2025 продать 100 долларов, которые были куплены в 2015, то на обмене можно заработать почти 2400 грн

Курс доллара в Украине продолжает колебаться. Если следить за ним и вовремя покупать или обменивать валюту, то можно получить дополнительный доход.

Украинец за один день может заработать до 60 долларов с обмена доллара. Кому, вероятно, повезет в апреле 2025 года, рассказал "Телеграф".

Согласно архивным данным по курсу доллара в "Минфин", заработать на колебаниях показателей могут те, кто купил сотню в феврале 2015 года по "цене" в 1701 гривну в банках и продержали ее значительный период времени, а именно 10 лет. Ведь, при продаже доллара в апреле 2025 года украинец сможет получить 4097,5 гривен.

То есть разница между этими суммами составляет 2396,5 гривны. Если переводить в доллары, то это около 57,61, в соответствии с актуальным курсом продажи доллара в банках в 41,60 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, получил ли бы украинец дополнительный заработок, если решил в апреле 2025 обменять доллары, что хранил с начала текущего года. Чтобы узнать это, мы обратились к архивным данным по курсу доллара в "Минфин".