В Полтаве потратят десятки миллионов на тротуары и дворы во время войны (тендер)

Работы должны быть выполнены до конца года

Во время войны украинские власти нередко тратят средства на второстепенные вещи вместо того, чтобы направить их на оборону. К примеру, в Днепре сотни миллионов гривен потратят на ремонт дорог, а в Полтаве на это направят 44 миллиона.

Информация об этом размещена на сайте государственных закупок Prozorro. Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета провело тендер.

Подрядчик должен провести текущий ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных жилых, придомовых и других территорий Полтавской городской территориальной громады. Ожидаемая стоимость работ — 44 508 346 гривен.

Победителем тендера стало Общество с ограниченной ответственностью "Трансдорком". Планируемые ремонты оно должно выполнить до 30 декабря 2025 года. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.

Как рассказывал "Телеграф", в Кривом Роге, который нередко обстреливают россияне, планируют потратить более 8 млн гривен на озеленение. Город закупает саженцы декоративных деревьев, кустов, роз и хвойных растений.