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В Полтаве потратят десятки миллионов на тротуары и дворы во время войны (тендер)

Автор
Елена Руденко
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В Полтаве будут ремонтировать дорожное покрытие
В Полтаве будут ремонтировать дорожное покрытие. Фото Коллаж "Телеграф"

Работы должны быть выполнены до конца года

Во время войны украинские власти нередко тратят средства на второстепенные вещи вместо того, чтобы направить их на оборону. К примеру, в Днепре сотни миллионов гривен потратят на ремонт дорог, а в Полтаве на это направят 44 миллиона.

Информация об этом размещена на сайте государственных закупок Prozorro. Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета провело тендер.

Подрядчик должен провести текущий ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных жилых, придомовых и других территорий Полтавской городской территориальной громады. Ожидаемая стоимость работ — 44 508 346 гривен.

Победителем тендера стало Общество с ограниченной ответственностью "Трансдорком". Планируемые ремонты оно должно выполнить до 30 декабря 2025 года. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.

Как рассказывал "Телеграф", в Кривом Роге, который нередко обстреливают россияне, планируют потратить более 8 млн гривен на озеленение. Город закупает саженцы декоративных деревьев, кустов, роз и хвойных растений.

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#Полтава #Закупки #Тендер #Ремонт дорог