Его убили в лифте дома: где похоронен экс-председатель НБУ и Герой Украины Вадим Гетьман

Банкиру было 63 года

Сегодня, 22 апреля, исполнилось 27 лет со дня смерти Вадима Гетьмана, известного банкира и финансиста, возглавлявшего Национальный банк Украины. Он приобщался к разработке Конституции Украины, когда был народным депутатом. В 1998 году политика убили в лифте дома. А недавно мы рассказывали о загадочной смерти нардепа Дмитрия Тимчука.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность известного финансиста, кто его убил и где похоронили.

Что известно о деятельности Вадима Гетьмана

Гетьман родился в селе Снитын Полтавской области в 1935 году. Учился на факультете финансов Киевского финансово-экономического института. После окончания вуза начал работать кредитным инспектором в Запорожской областной конторе Сельхозбанка СССР.

Позже Гетьман возглавил отделение финансирования народного хозяйства Запорожского облфинотдела. В течение карьеры был инспектором Запорожского областного комитета народного контроля, председателем плановой комиссии Запорожского облисполкома и первым заместителем председателя Государственного комитета УССР по ценам. Также Гетьман возглавлял украинский республиканский "Агропромбанк" и коммерческий агропромышленный банк "Украина".

Вадим Гетьман в молодости, фото КНЭУ

В 1990–1994 годах Вадим был народным депутатом Верховной Рады. В 1992 году он стал главой правления Национального банка Украины. Параллельно финансист вошел в Координационный Совет по экономическим реформам в Украине. Он занимался реформированием советской финансовой системы, внедрением гривны, развитием рыночной экономики.

Вадим Гетьман был главой Национального банка Украины, фото из сети

В 1994 году Гетьман второй раз стал депутатом. Также он быд заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. В 1996 году участвовал в разработке и принятии Конституции.

Смерть и могила Вадима Гетьмана

Банкира застрелили в лифте дома в Киеве, где он жил. Подозреваемого задержали в 2002 году. Им стал 29-летний Сергей Кулев, входивший в так называемую "Банду Кушнира", преступную группировку из Донбасса.

Кулев был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Он посылал в Верховный Суд письмо с просьбой о помиловании, однако ничего не вышло. Следствие озвучивало версию, что убийство Гетьмана мог заказать бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

Сергей Кулев справа, фото из сети

Дочь политика – Ирина – рассказывала, что за несколько дней до убийства в портфеле дочери Марины нашла разбитое маленькое зеркальце. Еще тогда она подумала, что это плохая примета. Впоследствии, на третий день после Пасхи Вадима не стало.

Еще одной пророческой деталью стало то, что во время агитационной кампании кто-то распространил открытку с фотографией Гетьмана в траурной рамке. Это произошло в марте 1998 накануне выборов в Верховную Раду. Тогда Гетьман баллотировался в одном из округов Черкасской области и подал в суд из-за такой фотографии. Однако уже в апреле его убили.

В 2005 году президент Виктор Ющенко присвоил Гетьману звание Героя Украины.

Гетьмана похоронили на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве. Ему установили большой гранитный памятник: между двумя плитами расположен бюст банкира. На мемориале написаны его личные данные.

Памятник Вадиму Гетьману, фото "Википедия"

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