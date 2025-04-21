Зеленский озвучил цель Украины на переговорах в Лондоне

Украина нацелена на достижения прекращения огня в воздухе

Украинская делегация, которая посетит Лондон на этой неделе, будет обсуждать вопросы безусловного прекращения огня. При этом Киев до сих пор ждет ответа от россиян относительно прекращения ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения. По его словам, наиболее простой способ избежать ударов по гражданской инфраструктуре, это отказаться от обмена ударами дальнобойным оружием в принципе.

"Само прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру. Представители Украины – и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе – будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня – именно это должно быть началом", — сказал он.

Зеленский отметил, что за текущие сутки уже было зафиксировано свыше трех тысяч обстрелов, а в небе вновь были замечены беспилотники ракеты. Это, по его словам, демонстрирует, что россияне отбросили не только предложение американцев, согласованное в Саудовской Аравии, но и предложение Киева о продлении "пасхального перемирия".

"Все это еще раз демонстрирует, чего действительно хотят в Москве", — добавил глава государства.

Напомним, следующий этап переговоров состоится в Лондоне уже 23 апреля. А президент США Дональд Трамп высказал предположение, что уже на этой неделе Украина и Россия подпишут какую-то "сделку".