Зеленский анонсировал новый этап мирных переговоров: где и когда состоится встреча

Партнеры увидятся совсем скоро

Украина готовится к новому формату переговоров по прекращению войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в среду, 23 апреля, украинские представители будут работать в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Франции и США.

Об этом он сообщил в "Х". Глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого поблагодарил за поддержку партнеров.

По словам Зеленского, именно действия России оставляют войну продолжающейся, несмотря на усилия международного сообщества. В рамках переговоров стороны будут обсуждать пути к безусловному прекращению огня и обеспечению реального и продолжительного мира.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", — отметил глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские войска почти три тысячи раз нарушили объявленное ими же "пасхальное перемирие", заявил президент Украины Владимир Зеленский.