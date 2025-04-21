Трамп рассказал, когда Украина и Россия заключат "сделку"

Ближайшие дни будут любопытными

Президент США Дональд Трамп считает, что какая-то "сделка" между Украиной и Россией будет заключена на этой неделе. По го словам, представители Вашингтона провели серию хороших переговоров между сторонами.

Об этом он рассказал во время выступления перед журналистами возле Белого дома перед началом пасхальных мероприятий. Его слова приводит Clash Reports.

"Есть все шансы, что на этой неделе будет достигнута сделка между Россией и Украиной", — сказал Трамп.

Стоит отметить, что накануне об этом Трамп писал и в своей соцсети Truth. Однако ни тогда, ни сейчас американский президент не говорил, о чем идет речь.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало переговоров по завершению войны в неком "новом формате". Для этого делегации США, Британии, Франции и Украины соберутся в Лондоне на текущей неделе.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, что Трамп усиливает давление на Украину и требует, чтобы она отказалась от Крыма и перспективы вступления в НАТО. Соответствующие положения якобы содержатся в документе, который украинской делегации представят во время встречи в Лондоне.

В Офисе президента после этого сообщили, что вопросы территориальных уступок с партнерами не обсуждаются.