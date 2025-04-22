Заоблачных пенсий не будет? В Украине серьезно урезали выплаты

Цель применения коэффициентов – сделать систему более справедливой

В Украине разрабатывают программу пенсионной реформы, которая может быть введена уже в июле 2025 года. Однако с января 2025-го появились коэффициенты, которые урезали большие пенсии.

О результатах такого решения рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интерьвю для OBOZ.UA. Она напомнила, что с января были введены ограничения на сверхвысокие пенсии – применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен.

"Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно – эти ограничения не касаются участвовавших в боевых действиях военных и пенсий семей погибших защитников", — отмечает Жолнович.

По её словам, цель применения коэффициентов – сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между назначаемыми по специальным законам пенсиями и вычисленными по общим правилам.

"Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут во исполнение обязательств перед всеми пенсионерами", — рассказывает министр.

Отмечается, что, в настоящий момент самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн. Как пишет OBOZ.UA, ранее самая большая пенсия в Украине была больше 260 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине произошло повышение пенсий. Некоторые украинцы начали получать более высокие выплаты.