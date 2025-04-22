Одно из сел в Украине едва не выгорело полностью (видео)

Огонь охватил огромную площадь

В Рокитновской общине Ровенской области случился второй масштабный пожар за два дня. В результате прошлого едва не сгорело целое село.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Рокитновский поселковый председатель Григорий Таргонский. Первый случай произошел 20 апреля.

"Вчера чуть не сгорело село Мушни. Огонь охватил огромную площадь леса, уничтожил ягодники, грибные места – то, чем мы жили, дышали, что передавали детям…", — сказал Таргонский.

Справка: село Мушни основано в 1906 году и входит в Беловежский сельский совет Рокитновского района Ровненской области Украины. К северу от села расположен Мушнянский заказник, западнее — заповедное урочище "Мушнянское", северо-западнее — заповедное урочище "Соловейки".

По переписи населения 2001 года в селе проживали 332 человека. По одним из последних данных — 520 человек.

К тушению пожара было привлечено более 10 единиц техники и около сотни спасателей и лесоводов.

"Но больше всего болит другое: два человека пострадали из-за взрыва на противотанковой мине. Один из них в реанимации, в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Таргонский пишет, что 21 апреля случился новый пожар — между Блажово и Бильском.

"Огонь не щадит никого. Он отнимает все. Мы еще раз умоляем: берегите лес! Не палите сухостой, траву, не разводите костер без надобности. Это не просто "традиция" или "очищение полей" — это путь к катастрофе. Опомнитесь. Ибо завтра может быть поздно", — призывает глава общины.

В то же время, в сети появилось видео, на котором в Ровенской области люди палят мусор прямо возле своего дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе в квартире взорвался самокат. Пожар повредил три квартиры и четыре балкона. К его тушению были привлечены 9 единиц техники и 40 человек личного состава сотрудников ГСЧС.