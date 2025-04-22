Украинцы массово жалуются на УЗ. Когда вернут деньги за билеты после кибератаки

"Укрзализныця" разъяснила ситуацию

Украинцы массово жалуются на то, что им до сих пор после кибератаки на серверы "Укрзализныци" не вернули средства за билеты. В компании уже разъяснили ситуацию.

Под одним из постов "Укрзализныци" украинцы начали жаловаться, что ждут возврата средств почти месяц. Хотя раньше эта процедура происходила быстрее. Люди переживают, чтобы их деньги "не потерялись" после кибератаки.

"Верните средства за билет купленный до кибератаки, уже скоро месяц, а средств в сумме 2500 грн так и нет..." — пишет Екатерина.

"Укрзализныця" уже ответила украинцам, отметив, что возврат средств происходит в течение 30 рабочих дней во внутреннем сообщении и до 180 суток в международном сообщении с момента обработки. Сейчас система после кибератаки восстанавливается, поэтому некоторые функции работают не так, как раньше. Однако компания обещает вернуть деньги всем.

"Если вдруг произойдет так, что деньги не вернулись в течение установленного срока, напишите нам, пожалуйста, на service@uz.gov.ua", — добавляют в УЗ.

Заметим, что под постом есть немало пользователей, которые переживают за возврат денег. Некоторые даже отметил, что и до кибератаки на международные сообщения деньги возвращали почти пол года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно украинка обвинила "Укрзализницу" в безразличии к безопасности.