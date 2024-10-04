Украинский блогер и ветеран поделился идеями о взаимодействии с людьми, прошедшими войну

Сегодня украинский бизнес сталкивается с новыми вызовами в вопросах взаимодействия с сотрудниками, которые прошли войну. Понятно, что многие мобилизованные со временем будут возвращаться на свои рабочие места. Однако подходы к коммуникации и поддержке нуждаются в мудрости от руководителей. Ведь неправильное отношение может вызвать непонимание, конфликты или даже снизить мотивацию ветеранов и эффективность работы.

Неприятные выводы

Недавно имел честь быть приглашенным в статусе эксперта на мероприятие "Диалоги о будущем. Бизнес и война", организованное медиахолдингом NV. Меня попросили оценить кейсы украинских компаний по их адаптации к работе в условиях войны и поддержке ветеранов среди работников.

Так вот, читая анкеты от работодателей, я увидел одну тенденцию: во многих ответах прослеживается тон коммуникации, который мог бы быть характерным для сообщений о пандемии COVID-19. Иногда казалось, что люди говорят о ветеранах так, как будто это определенная "проблема", с которой надо бороться. К примеру, главным достижением считают построение специальных туалетов для людей с протезами. Это свидетельствует о том, что в головах некоторых менеджеров восприятие ветеранов искажено.

Мы должны помнить: те, кто пошли на войну, не "подхватили повестку" из-за собственной невнимательности или неправильного поведения. Они сознательно решили встать на защиту государства. И для компании такие люди – имиджевый потенциал.

Есть другие случаи, когда бизнес сознательно избегает слов "война", "военный", "мобилизованный" или "погибший", придумывая новые слова для замены этих терминов. Конечно, слово "война" страшное, но прятаться от реальности — не выход. Важно называть вещи своими именами. Избегать этого – значит приуменьшать вес мужества и стойкости украинцев.

Советы ветерана

Я собрал ключевые рекомендации, которые помогут бизнесу эффективнее работать с бывшими военными и способствовать их скорейшей реинтеграции.

1. Гордость за сотрудников-ветеранов

Первое, что должна сделать каждая компания, — гордиться тем, что в коллективе есть люди, которые воевали за Украину. Ветераны не являются "проблемой", которую нужно решить или избегать. Вернувшиеся с войны сотрудники нуждаются в вашей тактичной поддержке и уважении, и лучший способ ее показать — это выразить гордость за них на всех уровнях коммуникации.

Если вам нужен хороший пример, посмотрите на позиционирование такого международного гиганта, как Nike. Их компания делает все возможное, чтобы подчеркнуть свою связь с ветеранами, акцентируя на том, что у одного из ее основателей также есть военный опыт. Это идеальный тон для компаний, стремящихся построить достойную культуру уважения к ветеранам. Гордость, а не безразличие – вот ключевое правило.

2. Не бояться называть вещи своими именами

В работе с ветеранами важно не прятаться за вымышленными словами или эвфемизмами. Слова "война", "ветеран", "раненый" должны быть в свободном употреблении в корпоративной коммуникации. Сочинять новые термины для того, чтобы избежать острых тем — это неправильный путь, свидетельствующий об отсутствии реального понимания проблемы. Такая политика только отдаляет коллектив и снижает уровень доверия.

Называть вещи своими именами – это проявление уважения к ветеранам и честность перед самими собой.

3. Внедрять действенные программы поддержки, а не для галочки

Одна из самых больших ошибок бизнеса заключается в создании формальных программ поддержки, которые на самом деле недоступны или работают не так, как нужно ветеранам. К примеру, программы психологической помощи, требующие сложной бюрократии или подачи заявок через руководство, часто становятся просто галочкой в отчетах HR-отделов. Они не работают.

Представьте, что ветерану без высшего образования, живущему в селе или небольшом городке, нужно написать заявление на имя кого-то из администрации компании и признать, что у него ПТСР. Он не станет этого делать, ведь будет бояться последствий: переживать, что о нем подумают люди, не грозит ли это увольнением.

Это обычная действительность. Необходимы механизмы поддержки, которые мотивируют ими воспользоваться, доступные каждому сотруднику. Программа должна работать для людей, а не быть формальностью на бумаге.

4. Подходить к вопросу персонализированно, а не проектно

Война зацепила людей из разных слоев общества, поэтому каждый ветеран имеет свой уникальный опыт и потребности. Стандартные подходы могут работать для кого-то, но не для всех. Бизнес обязан учесть личные особенности каждого ветерана. Это касается как психологической поддержки, так и других шагов интеграции в рабочий коллектив.

Необходимо выстраивать персонализированные стратегии. К примеру, кто-то нуждается в помощи, а для кого-то лучшим решением станет возвращение к работе на привычных условиях, чтобы не чувствовать себя "особым".

5. Улучшение коммуникации с ветеранами

Открытость и прозрачность в коммуникации на всех уровнях – залог успеха. Важно не только говорить ветеранам, что они ценны для компании, но и подтверждать это реальными действиями. Не бойтесь рассказывать, что поддержка и создание возможностей для бывших военных – важный аспект вашей корпоративной культуры.

Итак, работа с ветеранами – это не просто социальная ответственность бизнеса, это возможность построить сильную, патриотическую команду, которая поможет вашей компании развиваться. От вас зависит, как пользоваться этим ресурсом. Будете воспринимать как проблему – получите проблему.

Назовите вещи своими именами, проявляйте эмпатию и гордость за тех, кто защищал нашу страну. И вы увидите, как много можно достичь, если к ветеранам относиться как к равным и ценным сотрудникам. Они не просто люди, прошедшие войну, они те, кто может менять нашу страну к лучшему здесь и сейчас.