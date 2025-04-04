"Я Тик-Току свечу ставлю в церкви". VOLKANOV про яйца как награду, работу с Данилко и родной Бердянск

Когда-то Дмитрий Волканов был бэк-вокалистом в коллективе Верки Сердючки

Дмитрий Волканов – молодой, но очень популярный артист, исполнитель и композитор. Начав свой творческий путь с участия в Х-факторе, где он попал в команду Андрея Данилко и дошел до суперфинала. После шоу Дмитрий стал бэк-вокалистом в коллективе Верки Сердючки и проработал там 4 года. А несколько лет назад начал сольную карьеру как исполнитель Volkanov.

О том, как он решил петь, что думает о современном украинском шоу-бизнесе – в эксклюзивном интервью на "Телеграфе".

– Многие артисты говорят, что концертный тур – это морально тяжело. Что это для тебя?

– Просто одно удовольствие. Я думаю, что концертный тур для меня лично – это исключительно удовольствие, при том, что да, иногда это действительно бывает тяжело. Но сейчас мы живем в то время, когда сами знаем, что такое тяжело, когда ребята берут в руки оружие и идут защищать нашу страну. Поэтому если мы будем говорить, что нам тяжело, то грош нам цена.

– У тебя фактически каждый день – новый город, новый концерт. Где ты черпаешь эту мотивацию человека-зажигалки?

– Когда началась полномасштабная война и когда я начал активную сольную деятельность, то для себя сделал вывод:

Во-первых, я хочу быть артистом, который будет объединять поколение, к которому и мама, и ребенок придут на один концерт. А, во-вторых, дал себе как мотивацию просто поднимать людям настроение сейчас, в это тяжелое время. Когда ты выходишь на сцену, первые песни, видишь грустные лица людей в зале… А на последней песне они все прыгают, просто выпрыгивают из штанов, пардон. И ты становишься настолько счастлив от этого — что ты можешь в это тяжелое время сделать этих людей немного счастливее.

Дмитрий Волканов. Фото: https://www.instagram.com/dimavolkanov/

– Опять же, на сцене ты человек-зажигалка. А какой в жизни? Такой же, или это образ, который ты несешь на сцену?

– Я вообще почему-то уверен, что если бы я не был таким человеком в жизни, то и на сцене это не очень бы получалось. Потому что все должно быть очень органично. Все мои друзья и близкие мне люди, которых я к себе близко подпускаю в жизни, знают, что я немного такой, знаете, "с приветом", как и все артисты, в принципе. Но я как-то несу этот позитив по жизни, это у меня от мамы. Мама у меня такая, знаете, постоянно меня учила, что как бы ни было хреново, надо всегда улыбаться беде на зло. Поэтому я, конечно, как и каждый человек, могу отчаиваться, у меня могут быть плохие дни, может не быть настроения.

Сейчас у меня возникла проблема, я стал очень ностальгировать. Появилась ностальгия, во-первых, по моему Бердянску, который находится в оккупации, я очень часто об этом думаю. Во-вторых, вот вроде бы мне 24 года, а я уже так скучаю по школьным временам, по детству, будто мне уже, знаете, 50. Поэтому я очень разный, но мне кажется, это людей и притягивает.

– На встречу выпускников Дима Волканов придет как певец, то есть звезду заказывать не нужно?

– Дай Бог, чтобы эта встреча просто состоялась. Я помню наш выпускной в Бердянске, где мы говорили: "Да мы каждый год будем встречаться и мы будем гулять, гудеть, мы будем с вами на телефоне!". За шесть лет мы с одноклассниками ни разу не увиделись. Действительно, война внесла свои коррективы. Но думаю, что если бы я увиделся с одноклассниками, я бы совершенно забыл о своей творческой деятельности и просто получил бы удовольствие от общения.

Дмитрий Волканов в бэнде Верки Сердючки

– Твой концертный тур длится довольно долго. Что именно запомнилось больше всего, были ли какие-нибудь казусы?

– Вообще, для меня это первый тур на серьезном уровне. Потому что до этого я, как начинающий артист, выступал в основном на местной аппаратуре, которая была в доме культуры, местный свет, местный звук. То есть это было немного похоже на художественную самодеятельность. А сейчас этот тур, который у нас длится уже почти полтора месяца, такой серьезный, областными центрами нашей страны, и он, как можете увидеть, полный "фарш" такой. У нас полный бэнд музыкантов, полный прокат света, звука и т.д. Работает очень большая команда людей, очень ответственный тур.

Но без казусов конечно мы не можем жить, это такой жанр у нас. Вот, например, в Лохвице одна женщина заставила меня выпить полбутылки коньяка. При том, что я сейчас на спорте… Ну, я это сделал, чего не сделаешь ради…

– Прямо на сцене?

– Ну да, мы с ней себе наливали, она была такая, очень вспыльчивая женщина. Вообще к нам ходят люди, которые по вайбу нам очень подходят, как и мы им. Поэтому на каждом концерте бывают какие-нибудь неординарные случаи. И мне очень нравится, что у меня такая, знаете, свобода в импровизации в этих моментах. Люди могут пошутить, что-то крикнуть из зала. Это всегда живой диалог. У нас программа, конечно, одна и та же, но каждый концерт не похож на предыдущий, потому что в каждом городе разные люди, разные колориты. Поэтому ситуаций достаточно, это нужно минут сорок выделить, чтобы рассказать всякое.

Дмитрий Волканов из Никитюк и Могилевской. Фото: https://www.instagram.com/dimavolkanov/

– Как ты считаешь, отказ людей от русскоязычного контента, исполнителей помог тебе засветиться и выйти на большую сцену?

– Думаю, что полномасштабная война вообще переродила украинский шоу-бизнес. Даже если мы не будем прикасаться к российскому музыкальному рынку, вот просто посмотрите на наших мастодонтов, которые были все это время. Потап и Настя, потом Дима Монатик был "Number One", Олег Винник… И так далее можно перечислять очень много.

И не было вообще доступа к молодежи. То есть, если мы вернемся в довоенные времена, именно до полномасштабной войны, то были одни и те же певцы, люди ходили на концерты и даже не подозревали, что в нашей стране может быть столь много талантов. Конечно, то, что война открыла всем на это глаза, открыла дорогу другим, это все классно. Но было бы еще лучше, если бы это не было так трагично.

– Давай о влиянии социальных сетей. Многие узнали о тебе через TikTok.

– Я TikTok свечу ставлю в церкви, чтобы вы знали.

Насколько это повлияло на твое творчество?

– На самом деле все это для меня очень странно, потому что я, все же, ребенок уже 21 века. Я на всем этом рос и видел этих блоггеров в Instagram, у которых там по 100, по 200 тысяч подписчиков. И думал, Боже, это что же нужно в этой жизни делать, чтобы на тебя подписалось 100 тысяч человек? Я себе что-нибудь плохое визуализировал. Однако это все оказалось гораздо проще и не так страшно, как мне казалось.

Но, конечно, посмотрите на каждого сидящего в зале человека. Без социальных сетей сейчас очень тяжело. К примеру, я в своей жизни знаю два человека, которые абсолютно не пользуются социальными сетями. Одна из них – это моя бабушка, которая не умеет даже включать телефон, и ей, в принципе, легче живется из-за этого. А мы, люди нового поколения, конечно, не можем без этого. Я очень благодарю социальные сети в своей жизни и в своем творческом пути, потому что я действительно получил такую большую… Я не могу сказать, популярность, или там еще что-то… Просто внимание людей – это самое главное. И труднее всего его получить. Без социальных сетей это было бы гораздо труднее.

Но. Если мы вернемся во времена, когда телевидение было номер один, то, смотрите, раньше было достаточно просто один раз показаться на телевидении и ты звезда для своего окружения. А сейчас, хоть скачи, хоть танцуй, хоть пой. Во-первых, телевидение меньше смотрят. Во-вторых, социальные сети как принесли прирост, так и увеличили очень большую конкуренцию. Потому что сейчас каждый из нас может взять телефон, снять TikTok и стать популярным. Поэтому здесь, знаете ли, 50 на 50.

Дмитрий Волканов на шоу "Есть вопросы". Фото: https://www.instagram.com/dimavolkanov/

– Немного о телевидении и вокальных шоу. Ты был и на "Караоке" и на "Х-факторе".

– На "Караоке на Майдане" я вообще случайно, кстати, пришел. Это было посвящено Дню города Бердянск, Кондратюк приехал с "Караоке", а мы просто гуляли по Приморцу (Приморская площадь в Бердянске). Ну, и смотрим, куча людей и все что-то обсуждают. Что такое? Мой друг такой: да "Караоке на Майдане" приехали". "О, ну пошли, сходим". Видите ли, с моей удачей как-то так получилось.

– Эти шоу что-то дали тебе в вокальной карьере, или все же это просто забава?

– "Караоке на Майдане" ничего не дало. На "Караоке" мне дали десяток яиц, я помню, мои хорошие. Да, прекрасные яйца были, очень свежие, кстати. Это такое, знаете ли, я еще был совсем ребенок, я не понимал. Просто по приколу, типу, "о, покажут по телеку".

С "Х-Фактором" это уже было более осознанно. Я сам принял решение подать заявку, и ни в коем случае даже не ожидал не то что дойти до суперфинала, я просто не ожидал даже увидеть членов жюри. И этого мне уже было достаточно, что я увидел Данилко вживую, Винника, Каменских. Мне уже было так приятно! Поэтому я не могу сказать, что сознательно делал какие-то ставки на телешоу, чтобы в будущем быть артистом. Нет.

– В твоей карьере было много разных этапов, те же "Икс Фактор" и "Караоке", бэк-вокал, но сольную карьеру ты начал после начала полномасштабной войны. Почему именно тогда?

– Война вывела из зоны комфорта, потому что мне было очень удобно, мне было 18 лет, а когда я пришел в коллектив Верки Сердючки, я себя прекрасно чувствовал, получал неплохие деньги, как для моего возраста, получал классный опыт. И, наверное, если бы не началась полномасштабная война, как бы это не звучало, но я бы, возможно, и не начал (петь сольно – Ред.). Я бы дальше выступал с зайчиками Сердючки, зарабатывал бы деньги, мы бы катались за границу. И, в принципе, мне этого было достаточно. Война открыла глаза, что ты можешь больше.

И когда на тот момент (после вторжения РФ – Ред.) приостановились работы в коллективе Сердючки, я начал искать себя, мне нужно было с чего-то начинать. Я очень зависел от той работы и, по сути, если бы ее просто потерял, я бы растерялся. Меня не брали официантом на работу во Львове после ухода из коллектива Сердючки. Мне было очень тяжело. И потом этот же TikTok, за который я ставлю свечу в церкви, понимаете, он как-то так меня мотивировал, потому что я написал песню "Намалюю", и она разлетелась, и я себе подумал: "А может, ты можешь все-таки?".

– Не могу не затронуть тему родного для тебя Бердянска. Где тебя застал первый день войны и остались ли у тебя там родственники?

– В первый день вторжения я был в Киеве. И очень парадоксально, представьте, я 23 февраля выступал на Лиге Смеха, а 24-го началась полномасштабная война. Но в тот день, в тот вечер, 23 февраля, уже никому на Лиге смеха что-то смешно не было. Все уже говорили, что то будет, что будет, но никто до конца не верил и не знал. Все догадывались, но никто не мог поверить, что такое может произойти в 21 веке.

Это было 6 утра, мне позвонила моя бабушка, я проснулся, она говорит: "Дима, что у вас там такое, бахкает?". Я говорю: "Ба, ты чего? Нормально все? Валерьянку может?". Она говорит: "Да какую валерьянку? Включи телевизор, война началась". Я включаю ТСН, там все это уже транслируется. Я шокирован, сразу звоню по телефону Данилко. Второй человек был (которому Дмитрий позвонил – Ред.), он берет трубку, говорит: "Дима, что такое? Чего так рано?" Я говорю: "Михалыч, началась война". Он как человек с юмором, с большим умом, мне говорит: "Да, смотри, если через 3 часа не закончится, то будем что-то думать, ложись спать".

Ну и мы что-то хихикали, потому что мы на тот момент даже не понимали масштаба трагедии. Мы думали, как и многие украинцы, что сейчас неделю побахают что-то там и затихнет. Кто знал, что это будет 3 года. А родственники у меня остались в Бердянске, конечно. И сейчас, я не хочу просто залезать, есть одна новость у меня, но я буду готов это озвучить немного позже. Дай Бог, все получится по отношению к родственникам в Бердянске.

(P/S Буквально через несколько дней Дмитрий сообщил, что в Киев приехала его родная бабушка, которой удалось выбраться из оккупированного Бердянска. Женщина преодолела тяжелую дорогу, но сейчас находится в столице Украины).

А так остались, очень тяжело им там. Но, тем не менее, они не теряют свою позицию и они очень ждут возвращения Украины.

Дмитрий Волканов. Фото: https://www.instagram.com/dimavolkanov/

– В каком городе или стране ты хотел бы дать большой сольный концерт?

– В Бердянске, на берегу Азовского моря, на большой сцене на Приморской площади. И мне кажется, что ни один Дворец спорта мне не даст тех эмоций, которые будут… Это очень тяжело, я на той сцене вырос, это мой город. Понимаете, когда ты смотришь сейчас фотографии Бердянска, у тебя диссонанс в голове: "Почему я туда не могу поехать? Как это может быть?".

– А с кем из украинских артистов ты хотел бы записать дуэт или что-нибудь интересное?

– Ни с кем. Объясню. Я считаю, что дуэт очень взаимная штука. Это как отношения между мужчиной и женщиной, мне так кажется. Это должна быть какая-нибудь искра. Не просто, что я себе сейчас сижу на диване и думаю, вот бы спеть дуэтом с Мэраей Кэри, например. То есть это должна быть какая-то творческая встреча, какое-то вдохновение. У нас есть вероятные возможности, что в 2025 году выйдут два дуэта, с двумя Наталиями, с Натальей Бучинской и с Натальей Могилевской. Не буду пока все рассказывать.

– Твое творчество можно разделить на два больших пласта. Один – это такие романтические песни, второй – это "Дима-зажигалка".

– Классно, что вы это подметили, потому что на самом деле так и есть. Еще одной моей творческой целью является сделать из Димы Волканова человека, который имеет две стороны, который может быть очень веселым, вспыльчивым, поднимающим настроение, и в то же время может быть очень душевным, может понимать людей, у которых душевные травмы, раны. Те же песни о маме, о дочери, "Намалюю", "Пиши мені", конечно, они тоже связаны с моими личными историями.

И это круто, и это тоже привлекает людей. Я хочу, чтобы на нашем концерте люди могли испытывать весь спектр эмоций: и поплакать, и посмеяться, и выпить, и натанцеваться, и пойти домой, напиться и лечь спать. Вот моя цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Олег Винник может спасти свою карьеру по возвращении в Украину. И сможет ли, ведь о волчицах петь уже не получится.