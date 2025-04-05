СМИ узнали, кто может стать главным переговорщиком с Путиным от Европы

На роль переговорщика с Москвой рассматривали две кандидатуры

Президент Франции Эммануэль Макрон готов представлять Европу на переговорах о мире в Украине с главой России Владимиром Путиным. Некоторые участники "коалиции решительных" настаивают, чтобы один из европейских лидеров возглавил взаимодействие с РФ в рамках усилий по поддержке Киева.

Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, на роль переговорщика с Москвой от Европы рассматривали две кандидатуры – Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.

Однако британский премьер не намерен вести переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке Украины. А вот Макрон, как сообщил источник в Елисейском дворце, готов на это "когда придет время".

Как известно, президент Франции с начала полномасштабной войны позиционировал себя как посредник между Европой и Путиным. Он оставил дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику. Макрон прекратил прямые контакты с Кремлем, когда понял, что Путин не намерен прекращать войну против Украины.

Как сообщал "Телеграф", 4 марта в Киеве состоялась встреча представителей "коалиции решительных". Францию представляет генерал Тьерри Буркхард, Великобританию — адмирал Энтони Радакин. Теперь такие встречи будут проходить еженедельно. На них будут обсуждать поддержку Украины на земле, в небе и море.