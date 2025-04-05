Сомневаются в надежности: из-за действий Трампа Германия хочет забрать из хранилищ США свой золотой запас

Со времен Холодной войны Германия хранила 1200 тонн золота в хранилище ФРБ на Манхэттене

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против всех стран мира, остро отреагировал не только американский фондовый рынок. Германия принялась рассматривать возможность вывести свой золотой запас из хранилища в США, где он хранится со времен Холодной войны. Берлин хранит в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка 1200 тонн золота – часть своего второго по величине золотого запаса мира.

Об этом пишет британское издание Telegraph. Отмечается, что немецкое правительство имеет большие сомнения в надежности США как партнера из-за действий администрации Трампа.

Со времен Холодной войны Германия хранила 1200 тонн золота в хранилище ФРБ на Манхэттене. До того, как Трамп во второй раз пришел к власти в США, хранение золота в хранилище ФРБ считалось разумной идеей: это могло бы обеспечить стране доступ к долларовой ликвидности в случае серьезного экономического спада. Приблизительная стоимость золота Германии в хранилище ФРБ оценивается в 113 млрд евро, это 30 процентов золотого запаса Берлина.

Однако сейчас чиновники партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая выиграла выборы и возглавит следующее правительство страны, обсуждают возможность забрать золото из Нью-Йорка и перевести его либо в Германию, либо по крайней мере в Европу. За вывод золота уже выступили экс-министр правительства Марко Вандервиц, ранее требовавший политики регулярных проверок золота Германии в США представителями Берлина; депутат Европарламента от ХДС Маркус Фербер, придерживающийся аналогичной позиции; и член Ассоциации налогоплательщиков Европы, политик Михаэль Йегер. Последний вообще предлагает как можно быстрее переместить золото Германии из США в Европу или вообще в федеральное хранилище в немецком Франкфурте.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка – один из 12 резервных банков США, крупнейший и самый влиятельный из них. Банк играет роль единственного финансового агента Министерства финансов США и Федеральной резервной системы США. Однако известен он из-за своего хранилища золота, второго по размеру после Форт-Нокса. По состоянию на 2024 год в хранилище ФРБ, расположенном в 25 метрах под землей, находилось 507 тысяч золотых слитков, или 6979 тонн золота. Однако 98% этого золота принадлежат 36 государствам, хранящим там свой золотой запас. Оставшиеся 2% принадлежат Международному валютному фонду, непосредственно США и частным клиентам.

Подобно Форт-Ноксу, хранилище золота в ФРБ не раз становилось объектом конспирологических теорий и манипуляций, чему способствует созданная вокруг него атмосфера секретности и многоуровневые меры защиты. Наиболее распространенные из этих теорий:

Золотой запас из хранилищ давно присвоен правительством США;

Золотой запас из хранилищ вывезен в неизвестном направлении, хранилища пусты;

Золотой запас из хранилищ похищен и заменен фальшивыми слитками, покрытыми позолотой;

Золотой запас из хранилищ не принадлежит хранящим его там государствам;

Золотой запас из хранилищ является инструментом шантажа правительств разместивших его там государств;

Хранилищ ФРБ не существует (самая смешная теория).

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти мероприятия вступят в силу вечером в пятницу, 4 апреля.

Американский фондовый рынок очень быстро показал наглядно, что он думает о новых тарифах президента США. В день объявления пошлин фьючерсы на S&P 500 упали на 3,7%, Nasdaq 100 упали на 4,5%, а Russell 2000 упали более чем на 5%.

Был и смешной момент: Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет, а юридически это даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.