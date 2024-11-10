Украинский журналист и военный корреспондент Роман Бочкала считает, что присутствие войск КНДР в России стало для южных корейцев триггером и они сделают все, чтобы помочь Украине отправить этих солдат на "концерт к Кобзону"

Южная Корея входит в топ-10 мировых производителей оружия. Страна имеет просто сумасшедший ВПК. И первой в мире начинает серийное производство лазерного оружия. Именно серийное. Уже в этом году. Местный производитель Hanwha Aerospace уверяет, что их разработка это недорогой и эффективный способ уничтожения вражеских БПЛА. Один пуск будет стоить 3,5 К $. Это копейки по сравнению с любой системой ПЗРК. Я уже не говорю о классических противовоздушных ракетных комплексах.

Корейцы зуб дают, что их лазер будет жарить вражеские беспилотники почти со стопроцентной гарантией. Уничтожая двигатели или другое электрооборудование в течение 10-20 секунд от пуска.

Надо понимать следующее. Чтобы там не решил Трамп, а война с рашкой никуда не денется. И продлится в том или ином виде ровно столько сколько будет существовать рашка. А потому надежные союзники в долгую нам очень нужны. И не только за океаном. Хороших друзей много не бывает. Южная Корея должна стать таким другом для Украины.

И я очень рад, что соответствующие процессы сейчас начали активно происходить. Мосты дружбы наводятся по полной программе! И все все скоро увидят!

Черчилль в свое время никак не мог уговорить Рузвельта войти во вторую мировую. Пока японцы не напали на Перл Харбор. И тогда американцы включились. Для южных корейцев триггером стало то, что их недоброжелательные северные соседи зашли на службу к пуйлу.

Южная Корея как никто заинтересована, чтобы все военные туристы, с полученным опытом ведения современной войны, отправились не обратно в Пхеньян, а на концерт кобзона — петь "ариран". Есть такая популярная южнокорейская песня.

Источник: пост Романа Бочкала в Facebook.