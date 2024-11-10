Український журналіст і військовий кореспондент Роман Бочкала вважає, що присутність військ КНДР у Росії стало для південних корейців тригером і вони зроблять все, щоб допомогти Україні відправити цих вояк на "концерт до Кобзона"

Південна Корея входить у топ-10 світових виробників зброї. Країна має просто шалений ВПК. І першою у світі починає серійне виробництво лазерної зброї. Саме серійне. Вже у цьому році. Місцевий виробник Hanwha Aerospace запевняє, що їх розробка це недорогий та ефективний спосіб знищення ворожих БПЛА. Один пуск коштуватиме 3,5 К $. Це копійки у порівняні з будь-якою системою ПЗРК. Я вже не кажу про класичні протиповітряні ракетні комплекси.

Корейці зуб дають, що їх лазер буде смажити ворожі безпілотники майже зі стовідсотковою гарантією. Знищуючи двигуни або інше електрообладнання протягом 10-20 секунд від пуску.

Треба розуміти наступне. Щоб там не вирішив Трамп, а війна з рашкою нікуди не дінеться. Та триватиме у тому чи іншому вигляді рівно стільки скільки існуватиме рашка. А тому надійні союзники в довгу нам дуже потрібні. І не тільки за океаном. Добрих друзів багато не буває. Південна Корея має стати таким другом для України.

І я дуже радий, що відповідні процеси зараз почали активно відбуватися. Мости дружби наводяться по повній програмі! І всі все скоро побачать.

Черчилль свого часу ніяк не міг вмовити Рузвельта увійти у другу світову. Аж поки японці не напали на Перл Харбор. І тоді американці включилися. Для південних корейців тригером стало те, що їх недоброзичливі північні сусіди зайшли на службу до пуйла.

Південна Корея як ніхто зацікавлена, щоб всі військові туристи, з отриманим досвідом ведення сучасної війни, відправились не назад у Пхеньян, а на концерт кобзона — співати "аріран". Є така популярна півчнінчо-корейська пісня.

Джерело: пост Романа Бочкала у Facebook.