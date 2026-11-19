Зимние каникулы до четырех недель: в каких городах Украины школьники будут отдыхать дольше всего
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Почему школьники даже в одном городе будут отдыхать в разное время
Зимние каникулы в школах Украины в 2026–2027 учебном году начнутся в разные даты. Большинство учеников будут отдыхать с конца декабря до середины января, однако в некоторых городах каникулы начнутся раньше и продлятся дольше.
Графики отличаются в зависимости от учебного заведения: одни школы компенсировали осенний отдых, другие меняли учебный процесс из-за ситуации с безопасностью или особенностей организации обучения. Когда именно школьники сядут за парты после праздников и сколько продлятся зимние каникулы в разных городах – расскажет "Телеграф".
Когда зимние каникулы в школах Киева, Львова и других городов
Большинство украинских школьников будут отдыхать примерно две недели. В то же время в разных регионах графики могут существенно отличаться.
Ориентировочные даты зимних каникул в 2026–2027 учебном году:
- Киев – с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. Учеба возобновится 11 января.
- Днепр – с 25 декабря до 6 января.
- Львов – с 24 декабря до 6 января.
- Одесса – с 26 декабря до 10 января.
- Харьков – преимущественно с 24 декабря до 10 января. В отдельных школах начало может приходиться на 25, 26 или 28 декабря.
- Николаев – ориентировочно с 28 декабря до 10 января.
- Хмельницкий – с 19 декабря до 3 января.
- Тернополь – с 14 декабря по 10 января.
- Ивано-Франковск – с 25 декабря по 11 января.
- Ровно – с 19 декабря по 3 января.
- Винница – по 10 января, начало каникул зависит от школы: 21 или 26 декабря.
- Житомир – с 24 декабря по 10 января.
- Черкассы – с 25 декабря по 10 января.
- Сумы – с 26 декабря по 10 января. Некоторые учреждения указывают 28 декабря как начало отдыха.
- Полтава – с 24 декабря по 24 января.
- Черновцы – с 22 декабря по 10 января.
- Ужгород – с 22 декабря по 10 января.
- Луцк – с 24 декабря по 10 января.
- Донецкая область – в части школ с 24 декабря по 10 января.
- Запорожье – ориентировочно с 28 декабря по 10 января.
- Херсон – с 25 декабря по 10 января.
- Чернигов – с 25 декабря по 10 января.
- Луганская область – с 25 декабря по 10 января.
- Кропивницкий – с 26 декабря по 10 января.
Кроме того, в Киеве и Житомире для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся с 15 до 21 февраля 2027 года. Это еще одна неделя отдыха помимо основных зимних каникул.
Даты могут меняться в зависимости от решений администрации учебного заведения, поэтому окончательное расписание стоит проверять на официальном сайте своей школы.
Где зимние каникулы будут самыми длинными
В некоторых регионах школьники будут отдыхать зимой дольше, чем обычно.
В частности, в Полтаве обсуждали введение четырехнедельных зимних каникул вместо осенних и весенних. Согласно информации на сайтах местных школ, отдых запланирован с 24 декабря до 24 января 2027 года.
В Одессе часть школьников также будет отдыхать дольше. В 270 школах Одесской области зимний отдых продлится три недели вместо обычных двух, поскольку осенью у учеников не было каникул.
Похожая ситуация и в Хмельницкой области: в 158 школах области осенний отдых перенесли на декабрь, из-за чего зимние каникулы будут длиннее.
В Тернополе же ученики отправятся на отдых уже 14 декабря. Такой график связан с тем, что в течение первого семестра школьники учились также по субботам.
Почему даты зимних каникул в школах отличаются
Единого календаря зимних каникул для всех украинских школ нет. Каждое учебное заведение самостоятельно утверждает структуру учебного года и определяет периоды отдыха учеников.
На график влияют несколько факторов:
- Организация учебного процесса. Школы могут менять продолжительность семестров, переносить учебные дни или проводить занятия по субботам.
- Осенние каникулы. Если ученики не отдыхали осенью, учебное заведение может предусмотреть более продолжительный зимний отдых.
- Ситуация с безопасностью. В условиях войны школы вынуждены учитывать возможные перерывы в обучении и обстоятельства в своем регионе.
- Решения местных властей и администрации учебного заведения. Графики могут корректироваться в зависимости от условий работы школ.
Именно поэтому даже в пределах одного города ученики разных учебных заведений могут уйти на каникулы в разное время.
Как сообщал "Телеграф", по данным UNESCO, 29% украинских детей в 10 странах совмещают местную школу с украинским онлайн-обучением.