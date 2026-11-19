Почему школьники даже в одном городе будут отдыхать в разное время

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Зимние каникулы в школах Украины в 2026–2027 учебном году начнутся в разные даты. Большинство учеников будут отдыхать с конца декабря до середины января, однако в некоторых городах каникулы начнутся раньше и продлятся дольше.

Графики отличаются в зависимости от учебного заведения: одни школы компенсировали осенний отдых, другие меняли учебный процесс из-за ситуации с безопасностью или особенностей организации обучения. Когда именно школьники сядут за парты после праздников и сколько продлятся зимние каникулы в разных городах – расскажет "Телеграф".

Когда зимние каникулы в школах Киева, Львова и других городов

Большинство украинских школьников будут отдыхать примерно две недели. В то же время в разных регионах графики могут существенно отличаться.

Ориентировочные даты зимних каникул в 2026–2027 учебном году:

Киев – с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. Учеба возобновится 11 января.

– с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. Учеба возобновится 11 января. Днепр – с 25 декабря до 6 января.

– с 25 декабря до 6 января. Львов – с 24 декабря до 6 января.

– с 24 декабря до 6 января. Одесса – с 26 декабря до 10 января.

– с 26 декабря до 10 января. Харьков – преимущественно с 24 декабря до 10 января. В отдельных школах начало может приходиться на 25, 26 или 28 декабря.

– преимущественно с 24 декабря до 10 января. В отдельных школах начало может приходиться на 25, 26 или 28 декабря. Николаев – ориентировочно с 28 декабря до 10 января.

– ориентировочно с 28 декабря до 10 января. Хмельницкий – с 19 декабря до 3 января.

– с 19 декабря до 3 января. Тернополь – с 14 декабря по 10 января.

– с 14 декабря по 10 января. Ивано-Франковск – с 25 декабря по 11 января.

– с 25 декабря по 11 января. Ровно – с 19 декабря по 3 января.

– с 19 декабря по 3 января. Винница – по 10 января, начало каникул зависит от школы: 21 или 26 декабря.

– по 10 января, начало каникул зависит от школы: 21 или 26 декабря. Житомир – с 24 декабря по 10 января.

– с 24 декабря по 10 января. Черкассы – с 25 декабря по 10 января.

– с 25 декабря по 10 января. Сумы – с 26 декабря по 10 января. Некоторые учреждения указывают 28 декабря как начало отдыха.

– с 26 декабря по 10 января. Некоторые учреждения указывают 28 декабря как начало отдыха. Полтава – с 24 декабря по 24 января.

– с 24 декабря по 24 января. Черновцы – с 22 декабря по 10 января.

– с 22 декабря по 10 января. Ужгород – с 22 декабря по 10 января.

– с 22 декабря по 10 января. Луцк – с 24 декабря по 10 января.

– с 24 декабря по 10 января. Донецкая область – в части школ с 24 декабря по 10 января.

– в части школ с 24 декабря по 10 января. Запорожье – ориентировочно с 28 декабря по 10 января.

– ориентировочно с 28 декабря по 10 января. Херсон – с 25 декабря по 10 января.

– с 25 декабря по 10 января. Чернигов – с 25 декабря по 10 января.

– с 25 декабря по 10 января. Луганская область – с 25 декабря по 10 января.

– с 25 декабря по 10 января. Кропивницкий – с 26 декабря по 10 января.

Кроме того, в Киеве и Житомире для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся с 15 до 21 февраля 2027 года. Это еще одна неделя отдыха помимо основных зимних каникул.

Даты могут меняться в зависимости от решений администрации учебного заведения, поэтому окончательное расписание стоит проверять на официальном сайте своей школы.

Где зимние каникулы будут самыми длинными

В некоторых регионах школьники будут отдыхать зимой дольше, чем обычно.

В частности, в Полтаве обсуждали введение четырехнедельных зимних каникул вместо осенних и весенних. Согласно информации на сайтах местных школ, отдых запланирован с 24 декабря до 24 января 2027 года.

В Одессе часть школьников также будет отдыхать дольше. В 270 школах Одесской области зимний отдых продлится три недели вместо обычных двух, поскольку осенью у учеников не было каникул.

Похожая ситуация и в Хмельницкой области: в 158 школах области осенний отдых перенесли на декабрь, из-за чего зимние каникулы будут длиннее.

В Тернополе же ученики отправятся на отдых уже 14 декабря. Такой график связан с тем, что в течение первого семестра школьники учились также по субботам.

Почему даты зимних каникул в школах отличаются

Единого календаря зимних каникул для всех украинских школ нет. Каждое учебное заведение самостоятельно утверждает структуру учебного года и определяет периоды отдыха учеников.

На график влияют несколько факторов:

Организация учебного процесса. Школы могут менять продолжительность семестров, переносить учебные дни или проводить занятия по субботам.

Школы могут менять продолжительность семестров, переносить учебные дни или проводить занятия по субботам. Осенние каникулы. Если ученики не отдыхали осенью, учебное заведение может предусмотреть более продолжительный зимний отдых.

Если ученики не отдыхали осенью, учебное заведение может предусмотреть более продолжительный зимний отдых. Ситуация с безопасностью. В условиях войны школы вынуждены учитывать возможные перерывы в обучении и обстоятельства в своем регионе.

В условиях войны школы вынуждены учитывать возможные перерывы в обучении и обстоятельства в своем регионе. Решения местных властей и администрации учебного заведения. Графики могут корректироваться в зависимости от условий работы школ.

Именно поэтому даже в пределах одного города ученики разных учебных заведений могут уйти на каникулы в разное время.

Как сообщал "Телеграф", по данным UNESCO, 29% украинских детей в 10 странах совмещают местную школу с украинским онлайн-обучением.