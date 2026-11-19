Юрист объяснил, почему потеря телефона еще не означает нарушения и какая распечатка спасает на блокпосту

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Утрата смартфона с "Резерв+" не снимает человека с военного учета и не означает штраф автоматически. Документ можно вернуть на новом телефоне без визита в ТЦК, но без него на руках при проверке риски остаются.

"Телеграф" выяснил, как восстановить электронный военно-учетный документ (ВУД, по-украински ВОД), грозит ли штраф и как поступить, если остановили представители ТЦК или полиции.

Смартфон исчез, а на учете все равно есть: что происходит с ВУД

С 16 декабря 2025 года основным военно-учетным документом стал "Резерв ID". Это электронный документ, который формируется в приложении "Резерв+".

В комментарии "Телеграфу" старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко напомнил, что электронную форму ВУД предусматривает постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года.

"Потеря смартфона не означает потери самого военно-учетного документа или прекращения пребывания лица на военном учете", — отмечает юрист.

Данные о человеке хранятся в реестре "Обериг". Это Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Именно оттуда приложение получает информацию для документа.

В то же время наличие документа и возможность его показать юридически разные вещи.

"Если человек не имеет доступа к "Резерв+" и не может предоставить другую надлежащую форму ВУД, это могут расценить как неисполнение обязанности предъявлять документ", — объясняет Даниил Гончаренко.

25 500 грн отменили, 34 000 грн оставили: что говорят суды о непредъявленном ВУД

По закону мужчины от 18 до 60 лет во время мобилизации должны носить с собой военно-учетный документ и показывать его по требованию уполномоченных лиц. Поэтому отсутствие документа создает риск ответственности по статье 210-1 КУоАП.

Однако штраф не накладывают автоматически.

"Сама по себе потеря смартфона не является автоматическим основанием для наложения штрафа или административного задержания", — отмечает юрист.

"Для привлечения к ответственности необходимо установить состав административного правонарушения, в частности вину человека", — говорит Даниил Гончаренко.

Задержать человека можно только на основаниях, определенным законом, и с соблюдением процедуры с КУоАП.

Суды рассматривали подобные дела. В октябре 2024 года Пятый апелляционный административный суд отменил штраф 25 500 грн, который ТЦК наложил по части 3 статьи 210-1. ТЦК не предоставил доказательств, что мужчина не предъявил документ. Суд также напомнил, что представитель ТЦК или полицейский фиксирует проверку документов на фото и видео и может использовать программы с доступом к реестру "Обериг".

В январе 2026 года Глуховский горрайонный суд Сумской области, напротив, оставил в силе штраф 34 000 грн. Мужчина утверждал, что документ был в "Резерв+", но не предоставил ни одного доказательства, что состоит на учете и имеет ВУД. В решении также напомнили, что статьи 210 и 210-1 не применяются, если реестр может получить данные электронным путем из других государственных баз.

Новый смартфон и четыре шага: как вернуть "Резерв ID" без визита в ТЦК

Порядок восстановления доступа, по словам юриста, таков:

Установите "Резерв+" на новый смартфон. Повторно авторизироваться через BankID. Дождаться, пока приложение получит актуальные данные из реестра "Обериг". Подтвердить контактные данные и установить новый код доступа.

"Повторно становиться на военный учет или обращаться в ТЦК исключительно из-за смены смартфона не нужно", — отмечает Даниил Гончаренко.

Если авторизация не проходит или документ не формируется, сначала следует писать в службу поддержки "Резерв+". В ТЦК и СП обращаются при необходимости, когда проблема как раз с военно-учетными данными.

Альтернатива — портал "Дия". Электронный ВУД с QR-кодом там, по данным издания Kosht, генерируют примерно за 10 минут.

Вместе со смартфоном исчезла SIM-карта: в каком порядке восстанавливать доступ

Если телефон пропал вместе с картой, к которой привязана учетная запись, начинать следует с мобильного оператора: заблокировать карту и восстановить номер. Далее нужно восстановить доступ к банковскому приложению, ведь вход в "Резерв+" происходит через BankID. Только затем можно ставить "Резерв+" на новое устройство и проходить авторизацию. Если номер изменился, в приложении нужно подтвердить новый номер.

"Блокировка важна не только для доступа к "Резерв+", но и для защиты банковских счетов и персональных данных", — отмечает юрист.

По его словам, сам факт потери SIM-карты не аннулирует военно-учетный документ.

Распечатка с QR-кодом: почему бумажный ВУД по-прежнему спасает на блокпосту

Бумажная версия документа действительна. Юрист ссылается на пункт 9 Порядка, утвержденного постановлением № 559: ВУД в электронной форме, в частности распечатанный, имеет юридическую силу.

Получить распечатку можно тремя способами:

самостоятельно скачать PDF из "Резерв+";

скачать PDF с портала "Дия";

обратиться в ТЦК и СП.

"Такая распечатка с QR-кодом является надлежащей формой предъявления военно-учетного документа, при условии, что он действителенен и возможна проверка", — объясняет Даниил Гончаренко.

Поэтому QR-код должен считываться. Кроме того, электронный ВУД действует не дольше года с даты формирования и не дольше срока отсрочки. Такую норму Порядка цитировал суд в деле, рассмотренном в январе 2026 года. Старую распечатку следует обновить.

По данным издания Kosht, сканеры для QR-кодов есть на блокпостах, а у других представителей ТЦК или полиции их может не быть. Возможны и технические сбои с устройствами. Поэтому в Минобороны советуют иметь при себе бумажные документы.

"Рекомендуем заранее сформировать и иметь при себе актуальную распечатку электронного ВУД с QR-кодом. Это позволит подтвердить военно-учетные сведения даже при потере смартфона, его неисправности или отсутствии доступа к интернету", — говорит юрист.

Заявление в полицию: когда оно нужно, а когда ничего не изменит

Обязанности сообщать полицию о потере смартфона только потому, что на нем был "Резерв+", законодательство не устанавливает.

Другое дело, когда телефон украли. В таком случае, по словам Даниила Гончаренко, целесообразно подать заявление. Документ об обращении может стать дополнительным доказательством того, почему человек временно не имел доступа к электронному ВУД.

Однако заявление в полицию не заменяет военно-учетный документ и автоматически не освобождает от ответственности за его непредъявление.

"Рекомендуем не ограничиваться сообщением о потере телефона, а как можно скорее восстановить доступ к ВУД или получить его распечатанную версию", — говорит юрист.

Остановили без телефона: что сказать, что показать и что требовать

Отдельный случай – проверка, которая происходит прямо сейчас, а смартфона нет. Юрист советует действовать последовательно:

Сохранять спокойствие. Предъявить документ, удостоверяющий личность. Рассказать, при каких обстоятельствах потерян смартфон. Показать распечатку ВУД с QR-кодом, если она есть. Если распечатки нет, попросить уполномоченных лиц проверить сведения через доступные им информационные системы.

Если человека задерживают, нужно потребовать сообщить правовые основания задержания, оформить процессуальные документы и обеспечить связь с адвокатом.

Проверка ВУД должна фиксироваться на видео: это предусматривает пункт 52 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №560. О том, как получить такую запись, Даниил Гончаренко рассказал "Телеграфу" ранее: бодикамеры в группах оповещения ТЦК обязательны с 1 сентября 2025 года, а записи хранят 30 дней. Автоматически их не выдают: требуется мотивированный запрос в ТЦК или полицию.

"Утрата технического доступа к документу и умышленное невыполнение военно-учетных обязанностей не являются тождественными обстоятельствами", — подчеркивает юрист.