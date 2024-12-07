Известный российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман рассказал интересные факты из биографии нового губернатора Курской области, которого назначил Путин

Параноик назначил шизофреника

В кремлевской палате номер шесть — веселуха, танцуют все. Параноик Путин назначил "дипломированного" шизофреника, дебошира и кокаиниста Хинштейна губернатором Курской области.

Помимо официального психиатрического диагноза Хинштейн известен своими многочисленными алкогольно-кокаиновыми дебошами. Не скучает человек: то в одних красных революционных трусах и с бейсбольной битой в руках бегает по гостинице и бьет стекла, то устраивает пьяный дебош в самолете. Еще, помню, в начале нулевых ходило в интернете видео с какой-то оргии, где он чудил невменяемый с натруженным кокаином носом.

Отличный кадр для путинского дурдома: настоящий дистиллированный псих. Карьера обеспечена.

Источник — пост Игоря Эйдмана в Фейсбук