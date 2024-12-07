Відомий російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман розповів цікаві факти з біографії нового губернатора Курської області, якого призначив Путін

Параноїк призначив шизофреніка.

У кремлівській палаті номер шість — веселуха, танцюють усі. Параноїк Путін призначив "дипломованого" шизофреніка, дебошира і кокаїніста Хінштейна губернатором Курської області.

Крім офіційного психіатричного діагнозу Хінштейн відомий своїми численними алкогольно-кокаїновими дебошами. Не нудьгує людина: то в одних червоних революційних трусах і з бейсбольною битою в руках бігає готелем і б'є скло, то влаштовує п'яний дебош у літаку. Ще, пам'ятаю, на початку нульових ходило в інтернеті відео з якоїсь оргії, де він чудив несамовитий із натрудженим кокаїном носом.

Чудовий кадр для путінського дурдому: справжній дистильований псих. Кар'єру забезпечено.

Джерело — пост Ігоря Ейдмана у Фейсбук.