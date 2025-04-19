Всего 45 лет, а уже есть право на пенсию. Кто может выйти и получать 15 тысяч в 2025

Украинцы, которые 20 лет своей жизни отдали военной службе, могут досрочно выйти на пенсию и получать достойную выплату

Право на оформление пенсии в Украине в 2025 году наступает, когда лицо достигает пенсионного возраста, то есть 60 лет. Однако при определенных условиях оно может выйти на отдых значительно раньше, имея при этом всего 25 лет стажа.

Оформить пенсию в 45 лет могут украинцы, которые точно не будут делать это на общих условиях. У кого есть такая возможность, расскажет Телеграф, использовав пенсионный калькулятор.

Согласно ему, выплата на отдыхе начнет осуществляться 45-летнему мужчине в 2025 году, если он является военным и имеет 25 лет страхового стажа, где 20 — это военная служба. Государство назначит ему 15528 гривен пенсии, если его ежемесячная зарплата — 25 тысяч.

Обратите внимание, что сумма рассчитана без добавления льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинским пенсионерам необходимо обязательно пройти идентификацию. Если этого не сделать, они рискуют остаться без выплаты, которую можно восстановить, но только после установления личности.