Задержка, испорченные продукты и завышенная цена: доставка "Сильпо" вызывает вопросы у клиентов (фото)

Украинка в Threads пожаловалась на проблемы по доставке из "Сильпо" — задержку заказа, поврежденные продукты и несовпадение стоимости в чеке, из-за чего она обратилась в службу поддержки.

По ее словам в сообщении в соцсети под ником "olesia_krawiec", доставка была оформлена с 17:30 до 19:00, хотя заказ она сделала еще в 15:00. Однако получила его только в 21:00. В качестве компенсации ей начислили бонусы.

Отдельно она пожаловалась на состояние продуктов, в частности, помидоры приехали раздавленными. Также женщина обратила внимание на разницу в цене: на наклейке из магазина указано 181,31 грн за две единицы, тогда как в чеке сумма составляла 241,97 грн. В поддержке "Сильпо" объяснили, что разница может возникать из-за отличий акций в магазине и онлайн, и что расчет был произведен по цене сайта.

В комментариях пользователь добавила, что продукты были составлены неудачно: тяжелые товары лежали сверху, из-за чего часть продуктов повредилась.

В службе поддержки "Сильпо" извинились за ситуацию и сообщили, что запрос на возврат средств уже оформлен и он будет проработан в установленные банковские сроки. Также в компании заверили, что инцидент будет дополнительно проработан.

