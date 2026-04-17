Харьков ждет почти неделю дождей: вместе с тем припрется и похолодание

Прохлада охватит город постепенно

В Харькове ожидается переменная погода с дождями и температурными колебаниями. Показатели на термометрах опустятся на 7 градусов, но такое похолодание будет недолгим.

В течение 17-23 апреля в городе ожидается всего два дня, когда не будет дождей. Прогнозом поделились в "Meteofor".

В пятницу, 17 апреля, ожидается дождливая погода: днем до +17 °C, ночью около +10 °C. На следующий день, 18 апреля, осадки сохранятся, но температура немного снизится до +14 °C днем и +9 °C ночью. В конце недели, 19 апреля, хотя дожди и отступят, однако станет прохладнее — до +12 °C днем и +6 °C ночью.

В начале недели, 20 апреля, установится относительно сухая, но прохладная погода: около +10 °C днем и +4 °C ночью.

Но уже во вторник, 21 апреля, снова прогнозируются значительные осадки (до 8 мм), температура снизится до +9 °C днем. Этот день будет самым прохладным. Среда, 22 апреля, дожди продолжатся, но постепенно будет теплеть до +14 °С днем и до +6 °С ночью.

Когда в Харькове ожидается непогода. Фото: "Meteofor"

