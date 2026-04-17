Вы могли переплачивать за отопление: что планирует изменить новый закон

Украинцы могли годами платить за не существующее тепло или обслуживание

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен решить одну из самых распространенных проблем в платежках – лишние начисления. В частности, речь идет о деньгах за отопление мест общего пользования, даже когда его фактически нет.

Что нужно знать:

Украинцы платят за отопление даже без батарей в подъездах

Законопроект предлагает отменить такие начисления

Изменения касаются также владельцев нежилых помещений

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда в подъездах отсутствуют батареи или они не работают, однако в квитанциях все равно есть соответствующая строчка и жители вынуждены платить.

По новому законопроекту – если отопление в местах общего пользования отсутствует – начисление быть не должно. Если же батареи есть и работают, расходы по-прежнему будут распределяться между жильцами.

Экспертка в сфере управления многоквартирными домами Кристина Ненно говорит, что проблема носит массовый характер и часто связана с неисправными системами: "У нас есть отопление в местах общего пользования с первого по девятый этаж, батареи теплые. А на 10-11-12 этажах — что-то там с батареями, наверное, либо когда что-то сваривали, заглушили, либо переварили, отопление в эти трубы не идет. Но нам выставляют счета, и мы платим, как будто оно есть".

Кроме того, законопроект затрагивает и владельцев нежилых помещений — кладовок, паркингов или офисов с отдельным входом. Если они не подключены к сетям и не пользуются подъездом, могут потребовать более низкие платежи от ОСМД или управляющей компании (взносы на содержание дома или плата за его управление часто включают обслуживание систем отопления или горячего водоснабжения). Сейчас они платят наравне с жильцами квартир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно на системы отопления следует обратить внимание при покупке квартиры. В некоторых, особенно старых домах, из-за теплопотерь в квартирах может быть холодно, несмотря на немалые счета.