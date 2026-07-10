Нужна ли Украине новая купюра 2000 гривен: кто изображен и когда выйдет (фото)

Это первая украинская банкнота, которую можно читать как книгу

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Национальный банк Украины представил новую купюру номиналом 2000 гривен. Она получила более 20 защитных элементов и необычный дизайн с культурными символами нашей страны.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook. По его словам, решение с введением новой купюры связано не только с экономическими изменениями. Это также способ подчеркнуть украинскую идентичность и сохранить историческую память через символы, размещенные на деньгах.

"Новая банкнота гривны самого высокого номинала – 2000 гривен. На самом деле это первая украинская банкнота, которую, по моему убеждению, можно читать как книгу. Именно так я его воспринимаю. Мы провели глубокую и очень ответственную работу, чтобы решение, имеющее четкую экономическую основу, приобрело еще одно важное измерение – стало высказыванием о нашей идентичности. Этой банкнотой мы документируем украинский суверенитет, отдаем должное нашим героям и говорим о вещах, которые сегодня особенно важно называть вслух", — отметил он.

Данная банкнота получила более 20 защитных элементов, среди которых новая "оконная" защитная лента Anima™ Colour с полихромным и анимированным эффектом. Интересно, что при изменении угла наклона на купюре изображение Тризуба меняется назнак гривны.

На лицевой стороне размещен портрет украинского поэта, мыслителя и диссидента Василия Стуса. На обратной стороне — здание филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

В дизайне также использованы мотивы, связанные с украинской культурой: элементы мозаик Аллы Горской, образы из творчества Стуса и шрифт, вдохновленный наследием Георгия Нарбута.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Дата введения банкноты в обращение — 4 сентября 2026 года — также имеет символическое значение. В этот день в разные годы произошли важные события, связанные с борьбой Василия Стуса за свободу и права человека.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Нужна ли Украине новая банкнота

Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексиенко в комментарии "Телеграфу" объяснил, нужна ли Украине банкнота номиналом 2000 гривен.

"С 2019 года цены на товары выросли более чем в два раза, соответственно увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 гривен удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 гривен будет иметь какую-то значительную пользу", — отметил он.

Стоимость 2000 грн в валютном эквиваленте в разные годы. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Эксперт привел пример из Европы, где купюры номиналом 200 и 500 евро совершенно не популярны и даже иногда не принимаются при расчетах. Поэтому владельцы таких номинаций даже пытаются их быстрее избавиться.

"Введение купюры в 2000 гривен – это примерно 40 евро, особенно не изменит ситуацию. Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000, но я не считаю эту проблему неотложной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", – заключает специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появятся новые 100 гривен. Нужно ли менять старые купюры.