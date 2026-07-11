"Больше удобства в использовании и хранении средств", — глава НБУ Андрей Пышный о новой банкноте 2000 гривен

В условиях войны наличные остаются важным платежным средством

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Сегодня Украина имеет хорошо развитые безналичные расчеты, а 96 из 100 операций с платежными картами являются безналичными. Но война каждый день напоминает: финансовая система должна быть не только современной, но и устойчивой, и люди должны иметь доступ к наличным, уверен глава НБУ Андрей Пышный.

В Украине должна работать безналичная инфраструктура, но в то же время люди должны иметь доступ к наличным, чтобы рассчитаться там, где нестабильная связь, сложная ситуация с безопасностью, где люди ежедневно живут рядом с риском. Именно поэтому наличные деньги остаются важным платежным средством наряду с безналичными. Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава НБУ Андрей Пышный.

"Украинцам нужны разные формы денег. И наша задача как Национального банка – обеспечить, чтобы каждая из них была надежной, удобной, доступной и защищенной", — отметил Андрей Пышный.

На банкноте размещен портрет украинского поэта, мыслителя и диссидента Василия Стуса. Фото: Андрей Пышный/Facebook

По его словам, сегодня Украина имеет хорошо развитые безналичные расчеты, и 96 из 100 операций с платежными картами являются безналичными. "Это сильный результат и важный признак доверия к финансовой системе. И даже война не остановила наши стремления для развития кешлес. Но война ежедневно напоминает нам: финансовая система должна быть не только современной, но и устойчивой", — отметил глава НБУ.

Он рассказал, что введение нового наивысшего номинала в 2000 гривен означает для государства уменьшение расходов на логистику и обслуживание наличного обращения. Ведь меньшее количество банкнот для того же объема операций означает меньше затрат на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение.

По его словам, для банков введение новой банкноты 2000 гривен – это меньшая операционная нагрузка, более быстрая обработка наличных и более эффективные кассовые процессы.

Для торговли и бизнеса – более удобные и быстрые наличные расчеты. Для людей больше удобства в использовании и хранении средств.

"Отдельный разговор – защита новой банкноты. Она имеет самый высокий уровень защиты и содержит более 20 защитных элементов. Мы презентуем банкноту, которая соответствует изменениям в экономике, делает наличное обращение более эффективным и усиливает защищенность гривны. Но в то же время мы вплетаем в историческое полотно нашей валюты новый символический образ. Образ человека, чья несгибаемость, внутренняя свобода и ответственность за собственный выбор чрезвычайно точно говорят нам сегодня", — отметил Андрей Пышный.

Напомним, 10 июля НБУ презентовал новую банкноту номиналом 2000 гривен, на которой изображен украинский поэт Василий Стус.

Ранее сообщалось, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, введение новой банкноты номиналом 2000 гривен не повлияет на динамику инфляции, поскольку изменения в денежном обращении догоняют более широкие экономические процессы, а не являются их причиной.