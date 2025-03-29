Смогли ли россияне захватить село на Сумщине: что говорят пограничники

Пограничники контролируют ситуацию

Россияне постоянно отправляют малые штурмовые и диверсионные группы в Сумскую область. Однако захватить населенный пункт Веселовка им не удалось.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире единого марафона. По его словам, некоторым из групп оккупантов удается пересечь границу, прежде чем их уничтожают.

"В направлении Новенького, Журавки враг применяет малые штурмовые группы, которые уничтожаются украинскими военными еще на подступе к границе, или на территории Украины, если оккупанты успели на нее зайти", — сказал он.

По его словам, активные действия россиян фиксируются на севере Сумской области, хотя риски проникновения ДРГ есть и на других участках границы с Сумской областью. Например, одна из групп была обнаружена на подходах к границе непосредственно возле Сумского района, однако эта история не касается событий в Курской области, сказал Демченко.

Задачами российских ДРГ является обнаружение расположений сил ВСУ или минирование территории, говорят в ГПСУ.

Как сообщалось ранее, утром 29 марта россияне заявили о якобы захвате Веселовки. Однако стоит отметить, что тема проникновения россиян в Сумскую область активно поднимается и привлекает много внимания еще с января и каждый раз информацию захвата пограничных населенных пунктов опровергают местные власти.